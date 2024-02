Visa Cash App RB 2024 : présentation à Las Vegas

Sur Instagram, Visa Cash App a servi à RB une mise en bouche de ce à quoi ressemblera l'apparition de la deuxième écurie Red Bull aux côtés de Red Bull Racing en 2024 : On y voit des extraits du taureau et de l'inscription Visa, les couleurs rappellent fortement la saison 2019, lorsque l'écurie, alors appelée Toro Rosso, présentait l'une des plus belles peintures de la grille de départ.

La présentation de la nouvelle voiture de course de Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda commencera à Las Vegas à 22h15 le 8 février, ce qui signifie qu'en Europe, nous pourrons voir la voiture à partir de 7h15 le vendredi 9 février. Si tout se passe bien, le premier test fonctionnel aura lieu le 12 février sur le circuit de Misano.

Las Vegas signifie pour l'équipe un nouveau départ sous de nombreuses perspectives : un autre nom, d'autres chefs (Laurent Mekies comme chef d'équipe, Peter Bayer comme directeur commercial, Franz Tost reste conseiller), d'autres chefs de département (Alan Permane arrive d'Alpine comme directeur sportif, Tim Goss, collaborateur de longue date de McLaren, en août 2024 comme CTO, c'est-à-dire directeur technique, Guillaume Cattelani dirige le département aérodynamique et est directeur technique adjoint aux côtés de Jody Egginton).



Toujours des talents fabuleux

Red Bull offre ainsi à l'écurie de Faenza sa troisième apparition fraîche : de Toro Rosso (2006 à 2019) à Visa Cash App (à partir de 2024) en passant par AlphaTauri (2020-2023). Dans l'esprit de "Monsieur Red Bull" Dietrich Mateschitz, rien ne change quant au sens et à l'objectif de l'écurie : la petite équipe Red Bull doit être un lieu de formation pour les jeunes pilotes qui devront ensuite se battre avec Red Bull Racing pour des victoires et des titres de champion du monde.



Pendant quatorze ans, la Scuderia Toro Rosso a fait partie intégrante de la catégorie reine. Red Bull avait racheté l'écurie à l'Australien Paul Stoddart, mettant ainsi fin à l'histoire de l'équipe de GP fondée par Giancarlo Minardi en 1985, une histoire hétéroclite d'underdogs extrêmement sympathiques, et ouvrant un nouveau chapitre.



Giancarlo Minardi avait un œil aiguisé pour les pilotes prometteurs. Pendant des années, Minardi a réussi le tour de force d'associer des pilotes talentueux à des pilotes dont le talent était limité, mais dont la dot était considérable.



Rappelons brièvement qui, parmi d'autres, a été formé chez Minardi et ce qu'ils sont devenus.



Pierluigi Martini (I), vainqueur du Mans

Alessandro Nannini (I), vainqueur de GP

Paolo Barilla (I), vainqueur du Mans

Christian Fittipaldi (BR), vainqueur en IndyCar

Alex Zanardi (I), champion IndyCar

Roberto Moreno (BR), champion IndyCar

Giancarlo Fisichella (I), vainqueur de GP

Jarno Trulli (I), vainqueur du GP

Fernando Alonso (E), champion du monde de Formule 1, vainqueur du Mans et champion du monde d'endurance

Mark Webber (AUS), vainqueur de GP et champion du monde d'endurance



L'équipe de Giancarlo Minardi, puis de Paul Stoddart, a marqué un total de 38 points en championnat du monde en 340 courses. En 1991, elle a décroché la septième place de la Coupe des constructeurs.



Toro Rosso a ensuite remporté une victoire en 268 courses du championnat du monde de Formule 1, de Bahreïn 2006 à Abu Dhabi 2019, avec Sebastian Vettel à Monza en 2008. Daniil Kvyat (Hockenheim 2019) et Pierre Gasly (Interlagos 2019) ont décroché d'autres podiums.



Gasly a ensuite réussi le grand coup à Monza 2020, désormais pour AlphaTauri : victoire au Grand Prix d'Italie ! Il était le premier Français depuis Olivier Panis en 1996 à Monaco à remporter une course de championnat du monde de Formule 1. AlphaTauri a participé à 83 Grands Prix, Gasly, outre sa magnifique victoire à Monza, a également terminé troisième à Bakou en 2021.



Les succès des pilotes de Toro Rosso et d'AlphaTauri sont également remarquables :



Scott Speed (USA), champion de rallycross

Sebastian Vettel (D), champion du monde de Formule 1

Sébastien Bourdais (F), vainqueur de l'IndyCar

Sébastien Buemi (CH), champion du monde d'endurance et vainqueur du Mans

Daniel Ricciardo (AUS), vainqueur d'un GP

Jean-Éric Vergne (F), champion de Formule E

Max Verstappen (NL), champion du monde de Formule 1

Pierre Gasly (F), vainqueur de GP

Brendon Hartley (NZ), vainqueur du Mans





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint