App Visa Cash RB 2024: presentazione a Las Vegas

Il team faentino della Red Bull non ha scelto una città qualsiasi per l'apparizione nel 2024 della Visa Cash App RB (ex-AlphaTauri): la presentazione avverrà giovedì sera (cioè venerdì mattina qui) a Las Vegas.

Su Instagram, Visa Cash App RB ha presentato un antipasto di quello che sarà l'aspetto della seconda scuderia Red Bull insieme a Red Bull Racing nel 2024: Si possono vedere sezioni del toro e la scritta Visa, i colori ricordano fortemente la stagione 2019, quando la squadra corse, allora chiamata Toro Rosso, aveva una delle livree più belle della griglia.

La presentazione della nuova auto da corsa di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda inizierà a Las Vegas alle 22.15 dell'8 febbraio, il che significa che in Europa potremo vedere la vettura dalle 7.15 di venerdì 9 febbraio. Se tutto va bene, il primo test funzionale sarà effettuato sul circuito di Misano il 12 febbraio.

Las Vegas significa un nuovo inizio per la squadra da molti punti di vista: un nome diverso, capi diversi (Laurent Mekies come Team Principal, Peter Bayer come Amministratore Delegato, Franz Tost rimane in veste di consulente), capi di dipartimenti diversi (Alan Permane arriva da Alpine come Responsabile dello Sport, Tim Goss, dipendente di lunga data della McLaren, diventa CTO, cioè Chief Technical Officer, nell'agosto 2024, Guillaume Cattelani dirige il dipartimento di Aerodinamica ed è Vice Capo dell'Ingegneria insieme a Jody Egginton).



Un talento favoloso, sempre e comunque

Red Bull dà così alla scuderia faentina il suo terzo nuovo inizio: da Toro Rosso (dal 2006 al 2019) ad AlphaTauri (2020-2023) a Visa Cash App (dal 2024). Nello spirito di "Mr Red Bull" Dietrich Mateschitz, lo scopo della scuderia rimane invariato: il piccolo team Red Bull vuole essere un centro di formazione per i giovani piloti che in seguito lotteranno per vittorie e titoli mondiali con Red Bull Racing.



Per quattordici anni, la Scuderia Toro Rosso è stata parte integrante della classe regina. La Red Bull ha acquistato la scuderia dall'australiano Paul Stoddart, ponendo fine alla storia del team GP fondato da Giancarlo Minardi nel 1985, una storia colorata di simpaticissimi outsider, e aprendo un nuovo capitolo.



Giancarlo Minardi aveva un occhio di riguardo per i piloti promettenti. Per anni, Minardi ha gestito l'equilibrio di combinare piloti di talento con piloti il cui talento era gestibile ma la cui dote era considerevole.



Ricordiamo brevemente chi, tra gli altri, si è formato alla Minardi e cosa ne è stato di loro.



Pierluigi Martini (I), vincitore di Le Mans

Alessandro Nannini (I), vincitore di un GP

Paolo Barilla (I), vincitore di Le Mans

Christian Fittipaldi (BR), vincitore di IndyCar

Alex Zanardi (I), campione IndyCar

Roberto Moreno (BR), vincitore di IndyCar

Giancarlo Fisichella (I), vincitore di un GP

Jarno Trulli (I), vincitore di un GP

Fernando Alonso (E), campione del mondo di Formula 1, vincitore di Le Mans e campione del mondo di endurance

Mark Webber (AUS), vincitore di un GP e campione del mondo di endurance



La squadra di Giancarlo Minardi e successivamente di Paul Stoddart ha ottenuto un totale di 38 punti nel campionato mondiale in 340 gare. Nel 1991, la squadra ha ottenuto il settimo posto nella Coppa Costruttori.



La Toro Rosso ha vinto 268 gare del campionato mondiale di Formula 1 dal Bahrain 2006 ad Abu Dhabi 2019, con Sebastian Vettel a Monza 2008 e Daniil Kvyat (Hockenheim 2019) e Pierre Gasly (Interlagos 2019) che hanno conquistato altri podi.



Gasly ha poi messo a segno un grande colpo a Monza 2020, ora per AlphaTauri: la vittoria nel Gran Premio d'Italia! È stato il primo francese a vincere una gara del Campionato del Mondo di Formula 1 dopo Olivier Panis a Monaco nel 1996. AlphaTauri ha partecipato a 83 Gran Premi e Gasly ha ottenuto il terzo posto a Baku 2021, oltre alla splendida vittoria di Monza.



Anche i successi dei piloti Toro Rosso e AlphaTauri sono impressionanti:



Scott Speed (USA), campione di rallycross

Sebastian Vettel (D), campione del mondo di Formula 1

Sébastien Bourdais (F), vincitore della IndyCar

Sébastien Buemi (CH), campione del mondo di endurance e vincitore di Le Mans

Daniel Ricciardo (AUS), vincitore di un GP

Jean-Éric Vergne (F), campione di Formula E

Max Verstappen (NL), campione del mondo di Formula 1

Pierre Gasly (F), vincitore di un GP

Brendon Hartley (NZ), vincitore di Le Mans





Presentazioni di Formula 1

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint