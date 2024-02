Visa Cash App RB 2024: apresentação em Las Vegas

No Instagram, a Visa Cash App RB apresentou um aperitivo do que será a segunda equipa de corridas da Red Bull, juntamente com a Red Bull Racing, em 2024: É possível ver secções do touro e as letras Visa, as cores fazem lembrar fortemente a temporada de 2019, quando a equipa de corridas, então chamada Toro Rosso, tinha uma das mais belas pinturas da grelha.

A apresentação do novo carro de corrida de Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda terá início em Las Vegas às 22h15 de 8 de fevereiro, o que significa que nós, na Europa, poderemos ver o carro a partir das 7h15 de sexta-feira, 9 de fevereiro. Se tudo correr bem, o primeiro teste funcional será efectuado no circuito de Misano a 12 de fevereiro.

Las Vegas significa um novo começo para a equipa sob muitos pontos de vista: um nome diferente, chefes diferentes (Laurent Mekies como Chefe de Equipa, Peter Bayer como Diretor Geral, Franz Tost permanece numa capacidade consultiva), chefes de departamento diferentes (Alan Permane vem da Alpine como Chefe de Desporto, Tim Goss, funcionário de longa data da McLaren, como CTO, ou seja, Chefe Técnico, em agosto de 2024, Guillaume Cattelani dirige o departamento de Aerodinâmica e é Chefe Adjunto de Engenharia ao lado de Jody Egginton).



Talento fabuloso, uma e outra vez

A Red Bull dá assim à equipa de corridas de Faenza o seu terceiro recomeço: da Toro Rosso (2006 a 2019) à AlphaTauri (2020-2023) e à Visa Cash App (a partir de 2024). No espírito do "Sr. Red Bull" Dietrich Mateschitz, o objetivo da equipa de corrida permanece inalterado: a equipa mais pequena da Red Bull destina-se a ser um centro de formação para jovens pilotos que mais tarde lutarão por vitórias e títulos mundiais com a Red Bull Racing.



Durante catorze anos, a Scuderia Toro Rosso foi parte integrante da categoria rainha. A Red Bull comprou a equipa de corridas ao australiano Paul Stoddart, pondo fim à história da equipa de GP fundada por Giancarlo Minardi em 1985, uma história colorida de azarões extremamente simpáticos, e abrindo um novo capítulo.



Giancarlo Minardi tinha um olho afiado para pilotos promissores. Durante anos, Minardi conseguiu o equilíbrio de combinar pilotos talentosos com pilotos cujo talento era controlável mas cujo dote era considerável.



Recordemos brevemente quem, entre outros, foi formado na Minardi e o que lhes aconteceu.



Pierluigi Martini (I), vencedor de Le Mans

Alessandro Nannini (I), vencedor de GP

Paolo Barilla (I), vencedor de Le Mans

Christian Fittipaldi (BR), vencedor da IndyCar

Alex Zanardi (I), campeão da IndyCar

Roberto Moreno (BR), vencedor da IndyCar

Giancarlo Fisichella (I), vencedor de GP

Jarno Trulli (I), vencedor de GP

Fernando Alonso (E), campeão do mundo de Fórmula 1, vencedor de Le Mans e campeão do mundo de resistência

Mark Webber (AUS), vencedor de um GP e campeão do mundo de resistência



A equipa de Giancarlo Minardi e, mais tarde, de Paul Stoddart, marcou um total de 38 pontos no campeonato do mundo em 340 corridas. Em 1991, a equipa ficou em sétimo lugar na Taça dos Construtores.



A Toro Rosso venceu 268 corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, desde o Bahrain 2006 até Abu Dhabi 2019, com Sebastian Vettel em Monza 2008 e Daniil Kvyat (Hockenheim 2019) e Pierre Gasly (Interlagos 2019) a conquistarem outros lugares no pódio.



Gasly conseguiu então um grande golpe em Monza 2020, agora para a AlphaTauri: a vitória no Grande Prémio de Itália! Foi o primeiro francês a vencer uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 desde Olivier Panis no Mónaco em 1996. A AlphaTauri disputou 83 Grandes Prémios, e Gasly terminou em terceiro lugar em Baku 2021, para além da sua magnífica vitória em Monza.



Os sucessos dos pilotos da Toro Rosso e da AlphaTauri também são impressionantes:



Scott Speed (EUA), campeão de rallycross

Sebastian Vettel (D), campeão do mundo de Fórmula 1

Sébastien Bourdais (F), vencedor da IndyCar

Sébastien Buemi (CH), campeão do mundo de resistência e vencedor de Le Mans

Daniel Ricciardo (AUS), vencedor de GP

Jean-Éric Vergne (F), campeão da Fórmula E

Max Verstappen (NL), campeão do mundo de Fórmula 1

Pierre Gasly (F), vencedor de um GP

Brendon Hartley (NZ), vencedor de Le Mans





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint