Premières photos : VCARB 01 de Ricciardo et Tsunoda

De 2020 à 2023, l'ancienne écurie de GP Toro Rosso s'est présentée sous le nom d'AlphaTauri pour faire la promotion de la marque de vêtements. Une nouvelle ère s'ouvre maintenant pour la deuxième écurie Red Bull, à côté de Red Bull Racing : L'équipe prend le nom de Visa Cash App RB (VCARB), le modèle 01 de l'Australien Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda a été présenté le soir du 8 février à Las Vegas (le matin du 9 février en Europe).

Il se passe beaucoup de choses au sein de l'écurie de Faenza, fondée dans les années 1980 par Giancarlo Minardi et rachetée par Red Bull fin 2005 : L'équipe se présente avec une nouvelle direction, le chef d'équipe de longue date Franz Tost est resté à bord en tant que conseiller. Les affaires sportives sont confiées au Français Laurent Mekies (anciennement chez Minardi et Toro Rosso, la boucle est bouclée), l'Autrichien Peter Bayer travaille comme directeur commercial de l'équipe GP.

En 2023, AlphaTauri a terminé huitième de la Coupe des constructeurs, ce qui est insuffisant. Pour cette raison, VCARB s'est renforcé avec Tim Goss (ancien de McLaren et de la FIA), l'Anglais sera le technicien en chef à partir d'août 2024, le chef technique reste Jody Egginton. Alan Permane, vétéran de Renault et d'Alpine, rejoint l'équipe en tant que directeur sportif.

En raison du partenariat avec Visa et Cash App, un design frais et excitant a été conçu, avec lequel Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda partiront, en référence aux couleurs de 2019, à l'époque l'une des plus belles peintures du peloton de Formule 1.

L'objectif de la nouvelle voiture est clair : progresser en milieu de peloton. L'équipe a terminé sixième de la coupe des constructeurs en tant que Toro Rosso en 2008 et 2019 et en tant qu'AlphaTauri en 2021, un tel classement doit donc être possible dans les années à venir.



Peter Bayer, directeur général de VCARB : "C'est le début d'une nouvelle ère passionnante pour l'écurie. Nous voulons rester fidèles à nos racines en tant que centre de formation de nouveaux talents, mais nous voulons devenir plus compétitifs. Laurent Mekies et moi-même avons une vision claire de la manière dont l'équipe doit se développer, et nous avons maintenant fait les premiers pas dans ce sens".



Si tout se passe comme prévu, la nouvelle VCARB 01 sera soumise à un premier test fonctionnel le 12 février sur le circuit italien de Misano. Neuf jours plus tard, les essais hivernaux de Formule 1 débuteront sur le circuit international de Bahreïn.





