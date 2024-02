Prime foto: VCARB 01 di Ricciardo e Tsunoda

La squadra corse Red Bull Visa Cash App RB (VCARB) ha presentato il modello 01 per Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda sul leggendario Boulevard di Las Vegas. L'obiettivo per il 2024: salire a centrocampo.

Dal 2020 al 2023, l'ex squadra corse GP Toro Rosso ha operato come AlphaTauri per promuovere il marchio di abbigliamento. Ora si apre una nuova era per la seconda scuderia Red Bull, accanto a Red Bull Racing: La squadra si sta lanciando come Visa Cash App RB (VCARB), il modello 01 dell'australiano Daniel Ricciardo e di Yuki Tsunoda è stato presentato la sera dell'8 febbraio a Las Vegas (la mattina del 9 febbraio in Europa).

La scuderia faentina, fondata da Giancarlo Minardi negli anni '80 e acquistata dalla Red Bull alla fine del 2005, sta vivendo un momento di grande fermento: La scuderia ha un nuovo management, con lo storico team principal Franz Tost che rimane a bordo come consulente. Il francese Laurent Mekies (già con Minardi e Toro Rosso, il cerchio è completo) è responsabile delle questioni sportive, mentre l'austriaco Peter Bayer è l'amministratore delegato del team GP.

AlphaTauri si è classificata ottava nella Coppa Costruttori nel 2023, il che non è sufficiente. Per questo motivo, la VCARB ha rafforzato il suo team con Tim Goss (ex McLaren e FIA); l'inglese sarà il Direttore Tecnico a partire dall'agosto 2024, mentre Jody Egginton rimarrà Responsabile dell'Ingegneria. Alan Permane, veterano di Renault e Alpine, diventa responsabile dello sport.

Grazie alla partnership con Visa e Cash App, è stato creato un design fresco ed entusiasmante, con il quale Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda partiranno, sulla base dei colori del 2019, una delle livree più belle della Formula 1 al momento.

L'obiettivo con la nuova vettura è chiaro: risalire a centrocampo. Il team è arrivato sesto nella Coppa Costruttori come Toro Rosso nel 2008 e nel 2019 e come AlphaTauri nel 2021, quindi una posizione simile deve essere possibile anche nei prossimi anni.



Peter Bayer, amministratore delegato della VCARB: "Questo è l'inizio di una nuova entusiasmante era per la squadra. Vogliamo rimanere fedeli alle nostre radici di centro di formazione per nuovi talenti, ma vogliamo diventare più competitivi. Laurent Mekies e io abbiamo una visione chiara di come la squadra dovrebbe svilupparsi, e ora abbiamo fatto i primi passi verso questo obiettivo".



Se tutto va secondo i piani, la nuova VCARB 01 sarà sottoposta al primo test funzionale il 12 febbraio sul circuito di Misano, in Italia. Nove giorni dopo, inizieranno i test invernali di Formula 1 al Bahrain International Circuit.





Presentazioni di Formula 1

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint