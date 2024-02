Primeiras fotografias: VCARB 01 de Ricciardo e Tsunoda

De 2020 a 2023, a antiga equipa de corridas de GP Toro Rosso funcionou como AlphaTauri para promover a marca de vestuário. Uma nova era está agora a despontar na segunda equipa de corridas da Red Bull, a par da Red Bull Racing: A equipa é lançada como Visa Cash App RB (VCARB), o Modelo 01 do australiano Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda foi apresentado na noite de 8 de fevereiro em Las Vegas (na manhã de 9 de fevereiro na Europa).

Muita coisa está a acontecer na equipa de corridas de Faenza, fundada por Giancarlo Minardi nos anos 80 e comprada pela Red Bull no final de 2005: A equipa tem uma nova equipa de gestão, com o diretor de equipa de longa data, Franz Tost, a permanecer a bordo como conselheiro. O francês Laurent Mekies (anteriormente na Minardi e na Toro Rosso, o círculo está completo) é responsável pelas questões desportivas, enquanto o austríaco Peter Bayer é o Diretor Geral da equipa de GP.

A AlphaTauri terminou em oitavo lugar na Taça dos Construtores em 2023, o que não é suficiente. Por esta razão, a VCARB reforçou a sua equipa com Tim Goss (anteriormente na McLaren e na FIA); o inglês será o Diretor Técnico a partir de agosto de 2024, enquanto Jody Egginton continua a ser o Chefe de Engenharia. O veterano da Renault e da Alpine, Alan Permane, assume o cargo de Diretor Desportivo.

Graças à parceria com a Visa e a Cash App, foi criado um design inovador e entusiasmante, com o qual Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda vão arrancar, com base nas cores de 2019, uma das mais belas pinturas da Fórmula 1 na altura.

O objetivo com o novo carro é claro: subir para o meio do pelotão. A equipa terminou em sexto lugar na Taça dos Construtores como Toro Rosso em 2008 e 2019 e como AlphaTauri em 2021, pelo que uma posição semelhante também deve ser possível nos próximos anos.



Peter Bayer, Diretor-Geral da VCARB: "Este é o início de uma nova e excitante era para a equipa. Queremos manter-nos fiéis às nossas raízes como centro de formação de novos talentos, mas queremos tornar-nos mais competitivos. Laurent Mekies e eu temos uma visão clara de como a equipa deve evoluir e demos agora os primeiros passos nesse sentido."



Se tudo correr como planeado, o novo VCARB 01 será submetido ao seu primeiro teste funcional a 12 de fevereiro no circuito de Misano, em Itália. Nove dias depois, terão início os testes de inverno da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrain.





Apresentações de Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint