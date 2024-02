Daniel Ricciardo (VCARB): "Queremos demostrar algo"

En la deslumbrante ciudad de Las Vegas, el equipo Red Bull Visa Cash App RB (VCARB) muestra el nuevo coche de carreras de Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda. Las primeras reacciones de los aficionados en Internet al nuevo bólido han sido muy positivas: el diseño recuerda a los populares colores de la escudería de Faenza cuando el equipo aún competía con el nombre de Toro Rosso hace unos años.

El objetivo de VCARB es claro: ascender a la zona media, dar guerra a los equipos punteros y ser más competitivos que en años anteriores.

Daniel Ricciardo, ocho veces ganador de un GP, afirma: "Queremos demostrar algo aquí. Hemos contratado más personal y tenemos nuevos socios. Queremos estar en la parte delantera del mediocampo".

El equipo no tuvo un buen año en 2023 bajo el nombre de AlphaTauri: sólo el octavo puesto en la Copa de Constructores, el séptimo puesto de Ricciardo en México... no es suficiente.

"Ahora sopla un viento diferente", dice Ricciardo, que terminó tercero en los Mundiales de 2014 y 2016 con Red Bull Racing. "La gente está sombríamente decidida a demostrar que pueden hacerlo mejor. Es guay y divertido experimentar eso".



"Por supuesto que siempre quieres apuntar alto, pero los objetivos también tienen que ser alcanzables. De lo contrario, sólo conseguirás decepcionarte. Tenemos que ser capaces de terminar entre los cinco primeros y quizá algún podio. Me gustaría decir que queremos ganar carreras, pero hay que ser realistas".



El 239 veces ganador de un GP vivió una extraña temporada 2023 en el Campeonato del Mundo. Empezó el año como reserva en Red Bull Racing y fue llamado a AlphaTauri cuando el holandés Nyck de Vries no impresionó allí. Pero en el tercer fin de semana de Gran Premio, en Zandvoort, el australiano de 34 años sufrió fracturas en la mano izquierda al intentar esquivar a Oscar Piastri (McLaren), que se había estrellado previamente. Ricciardo sólo pudo volver a pilotar en Texas.



"Me siento bien", dice Ricciardo. "No he necesitado un largo parón invernal porque mi temporada ha sido bastante corta. Estuve en casa en Australia, lo que siempre es agradable, pero pronto volví a intensificar mi entrenamiento. Estoy listo para 2024 y no veo la hora de que empiece por fin".





Presentaciones de la Fórmula 1

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint