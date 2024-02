Daniel Ricciardo (VCARB) : "Nous voulons prouver quelque chose".

Dans la ville des paillettes de Las Vegas, l'équipe Red Bull Visa Cash App RB (VCARB) présente la nouvelle voiture de course de Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda. Les premières réactions des fans sur la toile concernant la nouvelle voiture de course sont extrêmement positives - le design rappelle les couleurs populaires de l'écurie de Faenza, lorsque l'équipe courait encore sous le nom de Toro Rosso il y a quelques années.

L'objectif de VCARB est clair : progresser dans le milieu du peloton, donner du fil à retordre aux meilleures équipes, être plus compétitif que les années précédentes.

Daniel Ricciardo, huit fois vainqueur de GP, déclare : "Nous voulons prouver quelque chose ici. Nous avons engagé du personnel supplémentaire, nous avons de nouveaux partenaires. Nous voulons apparaître dans le peloton de tête".

En 2023, l'équipe sous le nom d'AlphaTauri n'a pas connu une bonne année : seulement huitième place finale dans la coupe des constructeurs, septième place de Ricciardo au Mexique - c'est trop peu.

"Un autre vent souffle maintenant", dit Ricciardo, troisième du championnat du monde en 2014 et 2016 avec Red Bull Racing. "Les gens sont férocement déterminés à montrer qu'ils peuvent faire mieux. C'est cool de vivre cela et c'est amusant".



"Bien sûr, tu veux toujours viser haut, mais les objectifs doivent aussi être réalisables. Sinon, tu ne peux qu'être déçu. Nous devons être capables de nous classer dans le top cinq et peut-être de décrocher l'un ou l'autre podium. J'aimerais dire que nous voulons gagner des courses, mais tu dois rester réaliste".



Le vainqueur de 239 GP a vécu une étrange saison de championnat du monde 2023. Il a commencé l'année comme réserviste de Red Bull Racing et a été appelé chez AlphaTauri lorsque le Néerlandais Nyck de Vries n'y a pas convaincu. Mais dès le troisième week-end du GP, à Zandvoort, l'Australien de 34 ans s'est fracturé la main gauche en voulant éviter Oscar Piastri (McLaren), qui avait été percuté auparavant. Ce n'est qu'au Texas que Ricciardo a pu reprendre la route.



"Je me sens bien", dit Ricciardo. "Je n'ai pas eu besoin d'une longue pause hivernale, car ma saison a été assez courte. J'étais chez moi en Australie, c'est toujours agréable, mais j'ai rapidement intensifié mon entraînement. Je suis prêt pour 2024 et j'ai hâte que ça commence enfin".





Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint