Daniel Ricciardo (VCARB): "Vogliamo dimostrare qualcosa".

Nella sfarzosa città di Las Vegas, il team Red Bull Visa Cash App RB (VCARB) mostra la nuova auto da corsa di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Le prime reazioni dei fan online alla nuova auto da corsa sono state estremamente positive: il design ricorda i colori popolari della scuderia faentina quando, qualche anno fa, gareggiava ancora con il nome di Toro Rosso.

L'obiettivo di VCARB è chiaro: salire a centrocampo, dare filo da torcere ai top team ed essere più competitivi rispetto agli anni precedenti.

Daniel Ricciardo, otto volte vincitore di un GP, afferma: "Vogliamo dimostrare qualcosa. Abbiamo assunto altro personale, abbiamo nuovi partner. Vogliamo essere in prima linea a centrocampo".

La squadra non ha avuto una buona annata nel 2023 con il nome AlphaTauri: solo l'ottavo posto nella Coppa Costruttori, il 7° posto di Ricciardo in Messico - non basta.

"Ora soffia un vento diverso", dice Ricciardo, che con la Red Bull Racing è arrivato terzo nei Mondiali 2014 e 2016. "Le persone sono cupamente determinate a dimostrare che possono fare meglio. È bello e divertente vivere questa esperienza".



"Naturalmente si vuole sempre puntare in alto, ma gli obiettivi devono anche essere raggiungibili. Altrimenti si rimane solo delusi. Dobbiamo essere in grado di raggiungere i primi cinque posti e magari qualche podio. Vorrei dire che vogliamo vincere le gare, ma bisogna essere realistici".



Il 239 volte vincitore di un GP ha vissuto una strana stagione del Campionato del Mondo 2023. Ha iniziato l'anno come riserva alla Red Bull Racing ed è stato chiamato all'AlphaTauri quando l'olandese Nyck de Vries non ha impressionato. Ma nel weekend del terzo GP, a Zandvoort, il 34enne australiano ha riportato fratture alla mano sinistra quando ha cercato di evitare Oscar Piastri (McLaren), che era precedentemente caduto. Ricciardo ha potuto guidare di nuovo solo in Texas.



"Mi sento bene", ha dichiarato Ricciardo. "Non ho avuto bisogno di una lunga pausa invernale perché la mia stagione è stata piuttosto breve. Sono stato a casa in Australia, il che è sempre piacevole, ma ho subito ripreso ad allenarmi. Sono pronto per il 2024 e non vedo l'ora che inizi".





Presentazioni di Formula 1

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint