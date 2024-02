Daniel Ricciardo (VCARB): "Queremos provar alguma coisa"

Na vistosa cidade de Las Vegas, a equipa da Red Bull Visa Cash App RB (VCARB) mostra o novo carro de corrida de Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. As primeiras reacções dos fãs online ao novo carro de corrida foram extremamente positivas - o design faz lembrar as cores populares da equipa de corrida de Faenza, quando a equipa ainda competia com o nome Toro Rosso, há alguns anos.

O objetivo da VCARB é claro: subir para o meio do pelotão, dar luta às equipas de topo e ser mais competitiva do que nos anos anteriores.

Daniel Ricciardo, oito vezes vencedor de um GP, afirma: "Queremos provar algo aqui. Contratámos mais pessoal, temos novos parceiros. Queremos estar na frente do meio-campo".

A equipa não teve um bom ano em 2023 sob o nome AlphaTauri: apenas o oitavo lugar na Taça dos Construtores, 7º lugar para Ricciardo no México - não é suficiente.

"Há um vento diferente a soprar agora", diz Ricciardo, que terminou em terceiro lugar nos Campeonatos do Mundo de 2014 e 2016 com a Red Bull Racing. "As pessoas estão determinadas a mostrar que podem fazer melhor. É fixe e divertido sentir isso".



"É claro que se quer sempre almejar alto, mas os objectivos também têm de ser alcançáveis. Caso contrário, só se fica desiludido. Temos de conseguir terminar entre os cinco primeiros e talvez um ou outro pódio. Gostaria de dizer que queremos ganhar corridas, mas temos de ser realistas."



O 239 vezes vencedor de GPs viveu uma temporada estranha no Campeonato do Mundo de 2023. Começou o ano como reserva na Red Bull Racing e foi chamado para a AlphaTauri quando o holandês Nyck de Vries não conseguiu impressionar. Mas no terceiro fim de semana de GP, em Zandvoort, o australiano de 34 anos sofreu fracturas na mão esquerda quando tentou evitar Oscar Piastri (McLaren), que se tinha despistado anteriormente. Ricciardo só conseguiu voltar a pilotar no Texas.



"Sinto-me bem", diz Ricciardo. "Não precisei de uma longa pausa de inverno porque a minha época foi bastante curta. Estive em casa, na Austrália, o que é sempre bom, mas rapidamente voltei a treinar. Estou pronto para 2024 e mal posso esperar para que comece finalmente."





Apresentações de Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint