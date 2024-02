Yuki Tsunoda (VCARB): Estos son sus objetivos para 2024

Así es como los aficionados han percibido a Yuki Tsunoda hasta ahora: Joven, temperamental como un latino, increíblemente rápido, pero con un alto índice de errores en sus inicios.

Franz Tost, antiguo jefe de equipo de Toro Rosso y AlphaTauri, siempre decía: "Un piloto de Fórmula 1 necesita tres años para aprender su oficio a fondo". Esos tres años ya han pasado para Tsunoda, y los resultados tendrán que llegar en 2024 si Yuki quiere pujar por un ascenso a Red Bull Racing a medio plazo.

Yuki debutó en la categoría reina en 2021, su primera temporada fue también la más exitosa: 14º en el mundial, 32 puntos, cuarto puesto en la polémica final del mundial 2021 en Abu Dhabi.

Las cosas no fueron tan bien en 2022 y 2023: 17º en el campeonato del mundo de 2022 con 12 puntos, 14º en el campeonato del mundo de 2023 con 17 puntos.

En la presentación del equipo Visa Cash App RB (VCARB) en Las Vegas, Tsunoda declaró: "Esta es una nueva fase emocionante para este equipo, están cambiando muchas cosas. Tenemos un nuevo jefe de equipo, Laurent Mekies, y un nuevo director general, Peter Bayer. Ambos tienen grandes planes para VCARB y estoy encantado de formar parte de ellos".



"El equipo está a punto de reforzarse considerablemente, Alan Permane viene de Alpine, el técnico Tim Goss llegará en verano, se trata de gente con una gran experiencia y eso sólo puede ayudarnos. Alan ha ganado carreras y títulos mundiales con Renault, aporta esa mentalidad ganadora, que es genial".



"En cuanto a mí, me gusta este soplo de aire fresco. Quiero demostrar en 2024 que he aprendido como piloto. Aspiramos a algo más que acabar entre los diez primeros. Estoy profundamente convencido de que avanzaremos".



"VCARB trabajará más estrechamente con Red Bull Racing que en años anteriores. Es una buena noticia. RBR ha dominado en los últimos años y utilizaremos todas las vías del reglamento para aprovechar esa experiencia."



"No estamos satisfechos con los resultados de los últimos años. Hemos luchado mucho, especialmente en la primera mitad de la temporada 2023. Tenemos ganas de demostrar que podemos hacerlo mejor. Terminamos sextos en la general en la temporada 2021 y queremos volver a esta región."



"Las expectativas son altas. Pero también hará falta tiempo para que todos los nuevos especialistas se familiaricen. Aún no es posible decir adónde nos llevará todo esto. Somos ambiciosos, pero también tenemos que mantener los pies en el suelo".



"Estoy mejor preparado física y mentalmente que nunca para una temporada de GP. Quiero sumar puntos con regularidad, y estar un poco más tranquilo al volante. El año pasado me dije: si sumo puntos, me invitaré a un Negroni por la noche después del Gran Premio. Así que en 2024, lo ideal sería disfrutar de un Negroni después de esa carrera".





Presentaciones de Fórmula 1

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint