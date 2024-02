Yuki Tsunoda (VCARB) : Voici ses objectifs pour 2024

C'est ainsi que les fans ont perçu Yuki Tsunoda jusqu'à présent : Jeune, plein de tempérament comme un latino, rapide comme l'éclair, mais avec une grande marge d'erreur à ses débuts.

Franz Tost, le chef d'équipe de longue date de Toro Rosso et d'AlphaTauri, a toujours dit : "Un pilote de Formule 1 a besoin de trois ans pour apprendre son métier de fond en comble". Ces trois années sont désormais révolues chez Tsunoda, des résultats devront être obtenus en 2024 si Yuki veut s'imposer à moyen terme pour une promotion chez Red Bull Racing.

Yuki a fait ses débuts dans la catégorie reine en 2021, et sa première saison a également été la plus réussie - 14e au championnat du monde, 32 points, 4e à la finale controversée du championnat du monde 2021 à Abu Dhabi.

En 2022 et 2023, les choses ne se sont pas aussi bien passées : 17e du championnat du monde en 2022 avec 12 points, 14e du championnat du monde en 2023 avec 17 points.

Dans le cadre de la présentation de l'équipe Visa Cash App RB (VCARB) à Las Vegas, Tsunoda déclare : "C'est une nouvelle phase passionnante pour cette équipe, beaucoup de choses sont en train de changer. Nous avons un nouveau chef d'équipe en la personne de Laurent Mekies et un nouveau CEO en la personne de Peter Bayer. Tous deux ont de grands projets pour VCARB, et je suis heureux d'en faire partie".



"L'équipe est en train de se renforcer considérablement, Alan Permane arrive d'Alpine, le technicien Tim Goss arrive cet été, ce sont des gens avec une riche expérience et cela ne peut que nous aider. Alan a gagné des courses et des titres de champion du monde avec Renault, il apporte cette mentalité de gagnant, c'est cool".



"En ce qui me concerne, j'aime ce vent de fraîcheur. Je veux montrer en 2024 que j'ai appris le métier de pilote. Nous visons plus que des places dans le top 10. Je suis profondément convaincu que nous allons progresser".



"VCARB va travailler plus étroitement avec Red Bull Racing que les années précédentes. C'est une bonne nouvelle. RBR a dominé ces dernières années et nous utiliserons tous les moyens, dans le cadre du règlement, pour profiter de cette expérience".



"Nous ne sommes pas satisfaits des résultats obtenus ces dernières années. Nous avons eu beaucoup de mal, en particulier lors de la première moitié de la saison 2023. Nous avons faim de montrer que nous pouvons faire mieux. Nous avons terminé sixième au classement général lors de la saison 2021, nous voulons revenir dans cette région".



"Les attentes sont élevées. Mais il faudra aussi du temps pour que tous les nouveaux professionnels puissent s'adapter. Il n'est pas encore possible de dire où tout cela va nous mener. Nous sommes ambitieux, mais nous devons aussi garder les pieds sur terre".



"Je suis mieux préparé physiquement et mentalement que jamais pour une saison de GP. Je veux marquer des points régulièrement - et rester un peu plus calme au volant. L'année dernière, j'avais dit que si je marquais des points, je m'offrirais un Negroni le soir après le Grand Prix. Donc, en 2024, je veux idéalement savourer un Negoni après cette course".





