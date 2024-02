Yuki Tsunoda (VCARB): Questi sono i suoi obiettivi per il 2024

Ecco come i tifosi hanno percepito Yuki Tsunoda finora: Giovane, capriccioso come un latinista, incredibilmente veloce, ma con un alto tasso di errori agli esordi.

Il boss della Toro Rosso e della scuderia AlphaTauri, Franz Tost, ha sempre detto: "Un pilota di Formula 1 ha bisogno di tre anni per imparare il suo mestiere fino in fondo". Quei tre anni sono finiti per Tsunoda, e i risultati dovranno arrivare nel 2024 se Yuki vuole spingere per una promozione alla Red Bull Racing nel medio termine.

Yuki ha debuttato nella classe regina nel 2021 e la sua prima stagione è stata anche quella di maggior successo: 14° posto nel campionato mondiale, 32 punti, quarto posto nella controversa finale del campionato mondiale 2021 ad Abu Dhabi.

Le cose non sono andate altrettanto bene nel 2022 e nel 2023: 17° nel Campionato del Mondo 2022 con 12 punti, 14° nel Campionato del Mondo 2023 con 17 punti.

Alla presentazione del team Visa Cash App RB (VCARB) a Las Vegas, Tsunoda ha dichiarato: "Questa è una nuova ed entusiasmante fase per questo team, molte cose stanno cambiando. Abbiamo un nuovo capo squadra, Laurent Mekies, e un nuovo CEO, Peter Bayer. Entrambi hanno grandi progetti per VCARB e sono lieto di farne parte".



"La squadra sta per rafforzarsi notevolmente, Alan Permane arriva da Alpine, il tecnico Tim Goss arriverà in estate, si tratta di persone con una grande esperienza e questo non può che aiutarci. Alan ha vinto gare e titoli mondiali con la Renault, porta con sé questa mentalità vincente, il che è positivo".



"Per quanto mi riguarda, mi piace questa ventata di aria fresca. Nel 2024 voglio dimostrare che ho imparato come pilota. Puntiamo a qualcosa di più dei primi 10 posti. Sono profondamente convinto che faremo strada".



"La VCARB lavorerà a stretto contatto con la Red Bull Racing più che negli anni precedenti. È una buona notizia. La RBR ha dominato negli ultimi anni e noi sfrutteremo ogni possibilità prevista dai regolamenti per capitalizzare questa esperienza."



"Non siamo soddisfatti dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Abbiamo faticato molto, soprattutto nella prima metà della stagione 2023. Abbiamo voglia di dimostrare che possiamo fare meglio. Nella stagione 2021 siamo arrivati sesti in classifica generale e vogliamo tornare in questa regione".



"Le aspettative sono alte. Ma ci vorrà anche del tempo perché tutti i nuovi specialisti prendano confidenza. Non è ancora possibile dire dove ci porterà tutto questo. Siamo ambiziosi, ma dobbiamo anche tenere i piedi per terra".



"Sono più preparato fisicamente e mentalmente che mai per una stagione di GP. Voglio segnare punti con regolarità e rimanere un po' più calmo al volante. L'anno scorso ho detto: se faccio punti, mi concedo un Negroni la sera dopo il Gran Premio. Quindi, nel 2024, vorrei idealmente godermi un Negroni dopo la gara".





