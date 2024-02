Yuki Tsunoda (VCARB): Estes são os seus objectivos para 2024

É assim que os adeptos têm visto Yuki Tsunoda até agora: Jovem, temperamental como um latino, incrivelmente rápido, mas com uma elevada taxa de erros nos seus primeiros tempos.

O antigo chefe de equipa da Toro Rosso e da AlphaTauri, Franz Tost, sempre disse: "Um piloto de Fórmula 1 precisa de três anos para aprender o seu ofício até ao fim." Esses três anos acabaram para Tsunoda, e os resultados terão de aparecer em 2024 se Yuki quiser lutar por uma promoção à Red Bull Racing a médio prazo.

Yuki estreou-se na categoria rainha em 2021, a sua primeira época foi também a mais bem sucedida: 14º no campeonato do mundo, 32 pontos, quarto lugar na controversa final do campeonato do mundo de 2021 em Abu Dhabi.

As coisas não correram tão bem em 2022 e 2023: 17º no Campeonato do Mundo de 2022 com 12 pontos, 14º no Campeonato do Mundo de 2023 com 17 pontos.

Na apresentação da equipa da Visa Cash App RB (VCARB) em Las Vegas, Tsunoda disse: "Esta é uma nova fase emocionante para esta equipa, muita coisa está a mudar. Temos um novo chefe de equipa, Laurent Mekies, e um novo diretor executivo, Peter Bayer. Ambos têm grandes planos para a VCARB e estou muito satisfeito por fazer parte deles".



"A equipa está prestes a reforçar-se consideravelmente, Alan Permane vem da Alpine, o técnico Tim Goss chega no verão, são pessoas com uma vasta experiência e isso só nos pode ajudar. O Alan ganhou corridas e títulos mundiais com a Renault, traz essa mentalidade vencedora, o que é ótimo."



"Quanto a mim, gosto desta lufada de ar fresco. Quero mostrar em 2024 que aprendi como piloto. O nosso objetivo não se limita aos 10 primeiros lugares. Estou profundamente convencido de que vamos avançar".



"A VCARB vai trabalhar mais de perto com a Red Bull Racing do que nos anos anteriores. Isso é uma boa notícia. A RBR tem dominado nos últimos anos e vamos utilizar todas as vias dentro dos regulamentos para capitalizar essa experiência."



"Não estamos satisfeitos com os resultados dos últimos anos. Tivemos muitas dificuldades, especialmente na primeira metade da época de 2023. Temos vontade de mostrar que podemos fazer melhor. Terminámos em sexto lugar na classificação geral na época de 2021 e queremos regressar a esta região."



"As expectativas são altas. Mas também será preciso tempo para que todos os novos especialistas se familiarizem. Ainda não é possível dizer onde tudo isto nos vai levar. Somos ambiciosos, mas também temos de manter os pés na terra."



"Estou mais bem preparado física e mentalmente do que nunca para uma época de GP. Quero marcar pontos regularmente - e ficar um pouco mais calmo ao volante. No ano passado, disse: "Se marcar pontos, vou beber um Negroni à noite, depois do Grande Prémio. Por isso, em 2024, o ideal seria beber um Negroni depois da corrida".





Apresentações da Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint