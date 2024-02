Eddie Jordan: Por qué Lewis Hamilton se fue a Ferrari

¿Por qué Lewis Hamilton pilotará un Ferrari de Fórmula 1 a partir de 2025? Bueno, competir para la más famosa de todas las escuderías es tentador para cualquier piloto de GP, y el salario del inglés tampoco es nada desdeñable. Pero el antiguo propietario de la escudería, Eddie Jordon, sospecha de una razón completamente diferente para el sensacional cambio.

Jordan, dublinés (Irlanda) de 75 años, explica: "Mercedes tenía en 2022 un coche que no era especialmente competitivo, y George Russell se desenvolvía mejor que Lewis Hamilton".

De hecho, el joven Russell dejó atrás a Hamilton, ganador del récord en 2022, George terminó cuarto en el campeonato del mundo, Hamilton sólo sexto, su peor posición en la Fórmula 1 desde su debut en 2007.

Jordan, que estuvo en la categoría reina con su propio equipo de GP de 1991 a 2005, explica: "Quizá esto se deba también a que Lewis simplemente intuyó que no tenía ninguna posibilidad de ganar el campeonato del mundo con este coche. Y probablemente tuvo esa sensación a principios de 2023, pero luego las tornas cambiaron en el transcurso de la temporada y Hamilton encontró su antigua pasión por las carreras", dijo Eddie en el podcast Fórmula para el éxito. "Todos nosotros de repente tuvimos la certeza: oh, Lewis todavía la tiene después de todo".



"Al final del día, creo que la forma en que Hamilton se retiró de la temporada 2023 contra George Russell es la razón por la que se va a Ferrari".



El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, está convencido de que Russell, ganador del GP de Brasil en 2022, tiene lo que hay que tener para ser campeón del mundo. Eddie Jordan señala: "Seamos honestos, Russell sólo ha ganado un Gran Premio hasta ahora. ¿Alguien cree realmente que se convertirá en campeón del mundo el año que viene o la temporada siguiente? No, Lewis Hamilton estaba demasiado por delante de él en 2023".





