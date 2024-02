Eddie Jordan : pourquoi Lewis Hamilton est parti chez Ferrari

Eddie Jordan, qui dirige depuis longtemps l'équipe de Formule 1, pense savoir pour quelle raison Lewis Hamilton va en réalité rejoindre Ferrari. L'Irlandais de 75 ans flaire la cause dans le duel d'écurie avec George Russell.

Pourquoi Lewis Hamilton prendra-t-il le volant de la Ferrari de Formule 1 à partir de 2025 ? Il est vrai qu'il est tentant pour tout pilote de GP de courir pour la plus célèbre des écuries et que le salaire de l'Anglais ne devrait pas être dérisoire. Mais l'ex-propriétaire d'écurie Eddie Jordon voit une toute autre raison à ce changement sensationnel.

Jordan, 75 ans, originaire de Dublin (Irlande), sort le grand jeu : "En 2022, Mercedes avait une voiture qui n'était pas très compétitive, ce que George Russell pouvait mieux gérer que Lewis Hamilton".

En effet, en 2022, le jeune Russell a laissé le recordman Hamilton derrière lui, George a terminé quatrième au championnat du monde, Hamilton seulement sixième, son plus mauvais classement en Formule 1 depuis ses débuts en 2007.

Jordan, qui a participé à la catégorie reine de 1991 à 2005 avec sa propre équipe de GP, explique cela de la manière suivante : "Peut-être que c'est aussi parce que Lewis a tout simplement senti qu'il n'avait aucune chance de remporter le championnat du monde avec cette voiture. Mais au cours de la saison, la situation s'est inversée et Hamilton a retrouvé le plaisir de courir", explique Eddie dans le podcast Formula for Success. "Nous avons tous eu la certitude que Lewis avait encore le niveau".



"En fin de compte, je pense que : la façon dont Hamilton s'est sorti de la saison 2023 contre George Russell, c'est la raison pour laquelle il va chez Ferrari".



Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, est convaincu que Russell, vainqueur du GP du Brésil en 2022, a l'étoffe d'un champion du monde. Eddie Jordan fait remarquer : "Soyons honnêtes, Russell n'a gagné qu'un seul Grand Prix jusqu'à présent. Quelqu'un pense-t-il vraiment qu'il sera champion du monde l'année prochaine ou la saison suivante ? Non, Lewis Hamilton avait trop d'avance sur lui en 2023".





Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint