Eddie Jordan: perché Lewis Hamilton è andato alla Ferrari

Eddie Jordan, storico team boss della Formula 1, ritiene di conoscere il vero motivo per cui Lewis Hamilton passerà alla Ferrari. Il 75enne irlandese intuisce la causa del duello in scuderia con George Russell.

Perché Lewis Hamilton guiderà una Ferrari di Formula 1 dal 2025? Beh, gareggiare per la più famosa delle scuderie è allettante per qualsiasi pilota di GP, e anche lo stipendio dell'inglese non è da meno. Ma l'ex proprietario della scuderia Eddie Jordon sospetta un motivo completamente diverso per il sensazionale passaggio.

Il 75enne Jordan, originario di Dublino (Irlanda), spiega: "Nel 2022 la Mercedes aveva un'auto non particolarmente competitiva e George Russell era in grado di gestirla meglio di Lewis Hamilton".

In effetti, il giovane Russell si è lasciato alle spalle il vincitore del record Hamilton nel 2022, George è arrivato quarto nel campionato mondiale, Hamilton solo sesto, la sua peggiore posizione in Formula 1 dal suo debutto nel 2007.

Jordan, che è stato nella classe regina con il suo team GP dal 1991 al 2005, spiega: "Forse è anche perché Lewis ha semplicemente percepito che non aveva alcuna possibilità di vincere il campionato del mondo con questa macchina. E probabilmente aveva questa sensazione all'inizio del 2023, ma poi le cose sono cambiate nel corso della stagione e Hamilton ha ritrovato la sua passione per le corse", ha detto Eddie nel podcast Formula for Success. "Tutti noi abbiamo avuto improvvisamente la certezza: oh, Lewis ce l'ha ancora, dopotutto".



"Alla fine della giornata, credo che il modo in cui Hamilton si è tirato fuori dalla stagione 2023 contro George Russell sia il motivo per cui andrà alla Ferrari".



Il boss della Mercedes Toto Wolff è convinto che Russell, vincitore del GP del Brasile nel 2022, abbia le carte in regola per diventare campione del mondo. Eddie Jordan sottolinea: "Siamo onesti, Russell ha vinto solo un Gran Premio finora. Qualcuno crede davvero che diventerà campione del mondo l'anno prossimo o la stagione successiva? No, Lewis Hamilton era troppo avanti a lui nel 2023".





