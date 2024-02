Eddie Jordan: Porque é que Lewis Hamilton foi para a Ferrari

Porque é que Lewis Hamilton vai conduzir um Ferrari de Fórmula 1 a partir de 2025? Bem, competir pela mais famosa de todas as equipas de corrida é tentador para qualquer piloto de GP, e o salário do inglês também não é de desprezar. Mas o antigo proprietário de uma equipa de corridas, Eddie Jordon, suspeita de uma razão completamente diferente para esta sensacional mudança.

Jordan, de 75 anos, de Dublin (Irlanda), explica: "A Mercedes tinha um carro em 2022 que não era particularmente competitivo, e George Russell era melhor a lidar com isso do que Lewis Hamilton".

De facto, o jovem Russell deixou para trás o recordista Hamilton em 2022, George terminou em quarto lugar no campeonato do mundo, Hamilton apenas em sexto, a sua pior posição na Fórmula 1 desde a sua estreia em 2007.

Jordan, que esteve na categoria rainha com a sua própria equipa de GP de 1991 a 2005, explica: "Talvez isto também se deva ao facto de Lewis ter sentido que não tinha qualquer hipótese de ganhar o campeonato do mundo com este carro. E provavelmente teve essa sensação no início de 2023, mas depois a maré mudou ao longo da época e Hamilton reencontrou a sua antiga paixão pelas corridas", disse Eddie no podcast Formula for Success. "Todos nós de repente tivemos a certeza - oh, Lewis ainda tem isso, afinal."



"No final do dia, acho que a maneira como Hamilton desistiu da temporada de 2023 contra George Russell é a razão pela qual ele está indo para a Ferrari."



O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, está convencido de que Russell, vencedor do GP do Brasil em 2022, tem o que é preciso para se tornar campeão do mundo. Eddie Jordan salienta: "Sejamos honestos, Russell só ganhou um Grande Prémio até agora. Alguém acredita realmente que ele se vai tornar campeão do mundo no próximo ano ou na época seguinte? Não, Lewis Hamilton estava demasiado à frente dele em 2023".





