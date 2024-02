Mekies, director del equipo VCARB: "Es una gran oportunidad"

En la primavera de 2023, se fijó el rumbo para el futuro en la segunda escudería de Red Bull, junto a Red Bull Racing: Franz Tost se retiró de su papel como director del equipo AlphaTauri (antes Toro Rosso) después de la final del Campeonato del Mundo en Abu Dhabi, pero el tirolés, que ha estado al frente del equipo desde principios de 2006, no se irá del todo: permanecerá en el equipo en calidad de asesor.

Su sucesor desde principios de 2024 es Laurent Mekies, que ya ha desempeñado varias funciones en el equipo, que en su momento compitió bajo los nombres de Minardi y luego Toro Rosso. Red Bull logró contratar al ex secretario general de la FIA Peter Bayer como director general del equipo, que ahora se conoce como Visa Cash App RB (VCARB). El austriaco es responsable de la dirección estratégica del equipo, mientras que Mekies gestiona el día a día y se encarga de los asuntos deportivos.

Ferrari relevó de sus funciones a Mekies, su responsable deportivo, a finales de julio de 2023. Mekies afirma: "Cuando me di cuenta de que tendría que esperar meses para asumir mi nuevo cargo, pensé: esto es frustrante. Quieres empezar el nuevo trabajo enseguida y aportar algo".

"Pero echando la vista atrás, la pausa fue buena: si hubiera podido cambiar inmediatamente, la intensidad del apretado programa del Campeonato del Mundo me habría mantenido alerta. Así, sin embargo, pude hacer una pausa, dar un paso atrás y mirar el panorama general. Tuve la oportunidad de pensar con calma cómo quería abordar mis tareas".

Durante la presentación del VCARB, Mekies amplía: "Ahora es agradable volver al trabajo. Cuando estás acostumbrado a un ritmo tan intenso como en la Fórmula 1, un descanso como éste se siente muy largo".

"Aquí tenemos una oportunidad única de construir sobre una base sólida, pero al mismo tiempo hay un espíritu de optimismo, como si empezáramos con una hoja en blanco".



"Tenemos un equipo fabuloso y gente muy buena acaba de empezar y se incorporará en los próximos meses. VCARB muestra cómo queremos abordar nuestras tareas. La atención se centra en las personas y la cultura, todo lo demás es consecuencia de ello. Como jefe de equipo, tengo que encontrar a los mejores empleados posibles y hacer que trabajen en el lugar adecuado. El nombramiento de personas de gran calibre como Alan Permane como Jefe Deportivo y Tim Goss como Jefe Técnico envía una señal de la seriedad con la que nos tomamos nuestras tareas."



"No somos un equipo de carreras como los demás. Tenemos la fábrica de coches de carreras en Faenza y una sucursal en Bicester, donde se trabaja principalmente en aerodinámica. Estamos trasladando esta sucursal a Milton Keynes, a unos edificios completamente nuevos, para formar parte del campus de Red Bull allí. Con estas dos ubicaciones, podemos atraer a los mejores especialistas de Europa".



"El talento de este equipo ya está ahí. Sin embargo, queremos optimizar la organización y así posicionar mejor la escudería. Los jóvenes pilotos en la Fórmula 1 siguen siendo nuestra tarea principal, forman parte del ADN del equipo."



"Durante la temporada 2023 estuvimos en el fondo de la clasificación durante un tiempo, pero luego mejoramos considerablemente en la segunda mitad de la temporada y ascendimos hasta el octavo puesto. Tenemos que seguir así. Todos los cambios significan que ciertas mejoras sólo llegarán en la segunda mitad de la temporada. Somos conscientes de que podemos pasar apuros en los primeros meses".



"Trabajamos con unos 600 especialistas. El reglamento estipula exactamente lo que tienes que construir tú mismo como equipo. Aparte del motor, la caja de cambios y la suspensión, tienes que construir el coche tú mismo. Tenemos un propietario, Red Bull, que dirige dos escuderías. Así que es obvio que tienes que mirar con detalle qué piezas puedes instalar en ambos coches".



"Tenemos la ventaja de que podemos trabajar con los campeones del mundo, con Red Bull Racing. También hay compromisos que tienes que hacer. Hay que esperar a ver qué caja de cambios se crea, lo que determina los puntos de suspensión, que a su vez influyen directamente en la aerodinámica."



"Vamos a competir con Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda en 2024. Hay pocos pilotos con la experiencia de Daniel, y su actitud positiva es un plus. Daniel estaba en la lista de deseos de todos los pilotos, pero luego no tuvo unos años fáciles. Ahora estamos viendo de nuevo al antiguo Daniel, por así decirlo, veo a un Ricciardo extremadamente motivado, centrado y hambriento de éxito."



"Me ha impresionado mucho la evolución de Yuki. Su velocidad siempre ha estado ahí, pero ahora también tiene la experiencia y los conocimientos técnicos para ser un muy buen piloto de carreras. Vive en Faenza y es un gran trabajador al que se puede encontrar a menudo en la fábrica de coches de carreras. Yuki no está en este coche por el socio de motores Honda, sino porque se merece este cockpit".



"No me gustan los números ni las clasificaciones cuando se trata de objetivos para una nueva temporada. Sólo esto: queremos avanzar, queremos ser más competitivos, queremos mantenernos en el altamente competitivo mediocampo, queremos buenos resultados de forma consistente. Estamos construyendo la mejor escudería posible, a ver adónde nos lleva".





Presentaciones de la Fórmula 1

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint