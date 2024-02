Le chef de l'équipe VCARB, Mekies : "C'est une belle opportunité".

Au printemps 2023, les jalons pour l'avenir de la deuxième écurie Red Bull, après Red Bull Racing, ont été posés : Franz Tost a fait ses adieux à AlphaTauri (anciennement Toro Rosso) après la finale du championnat du monde à Abu Dhabi, mais le Tyrolien, qui présidait aux destinées de l'équipe depuis début 2006, ne partira pas complètement : il restera dans l'équipe en tant que conseiller.

Son successeur depuis le début de l'année 2024 est Laurent Mekies, qui a déjà occupé différents rôles au sein de l'équipe, qui s'appelait alors encore Minardi puis Toro Rosso. En tant que CEO de l'équipe aujourd'hui appelée Visa Cash App RB (VCARB), Red Bull a pu s'attacher les services de l'ancien secrétaire général de la FIA Peter Bayer. L'Autrichien s'occupe de l'orientation stratégique de l'équipe, tandis que Mekies gère les affaires courantes et est responsable des questions sportives.

Fin juillet 2023, Ferrari a relevé son directeur sportif Mekies de ses fonctions. Il explique : "Quand j'ai réalisé que je devrais attendre des mois avant de prendre mes nouvelles fonctions, je me suis dit - c'est frustrant. Tu as envie de commencer tout de suite ton nouveau travail et de contribuer".

"Mais rétrospectivement, cette pause a été bénéfique : si j'avais pu changer tout de suite, l'intensité du programme serré des championnats du monde m'aurait tenu en haleine. Mais de cette manière, j'ai pu faire une pause, prendre du recul et voir les choses en grand. J'ai eu l'occasion de réfléchir tranquillement à la manière dont je voulais aborder mes tâches".

Dans le cadre de la présentation de VCARB, Mekies approfondit : "Maintenant, c'est agréable de se remettre au travail. Quand on est habitué à un rythme aussi intense qu'en Formule 1, une telle pause paraît très longue".

"Nous avons ici une chance unique de construire sur des bases solides, mais en même temps, il y a une atmosphère de renouveau, comme si nous partions d'une feuille blanche".



"Nous avons une équipe fabuleuse et de très bonnes personnes viennent de commencer et vont nous rejoindre dans les mois à venir. VCARB montre comment nous voulons aborder nos tâches. L'homme et la culture sont au centre, tout le reste en découle. En tant que chef d'équipe, je dois trouver les meilleurs collaborateurs possibles et les faire travailler au bon endroit. L'engagement de personnalités de haut niveau comme Alan Permane en tant que directeur sportif et Tim Goss en tant que technicien en chef envoie le signal du sérieux avec lequel nous prenons nos tâches".



"Nous ne sommes pas une écurie de course comme les autres. Nous avons l'usine de voitures de course à Faenza et une antenne à Bicester, où nous travaillons surtout sur l'aérodynamique. Nous transférons cette antenne à Milton Keynes, dans des bâtiments entièrement neufs, pour faire partie du campus Red Bull. Avec ces deux sites, nous pouvons attirer les meilleurs spécialistes d'Europe".



"Le talent est déjà présent dans cette équipe. Mais nous voulons optimiser l'organisation et ainsi mieux positionner l'écurie. Amener de jeunes pilotes en Formule 1 est toujours notre mission principale, cela fait partie de l'ADN de l'équipe".



"Nous avons été derniers du championnat du monde pendant un certain temps durant la saison 2023, puis nous avons considérablement progressé durant la deuxième moitié de la saison et sommes encore remontés à la huitième place. C'est ainsi que nous devons continuer. Tous ces changements signifient que certaines améliorations n'interviendront qu'au cours de la deuxième moitié de la saison. Nous sommes conscients que nous pourrions avoir des difficultés au cours des premiers mois".



"Nous travaillons avec environ 600 professionnels. Le règlement indique exactement ce que tu dois construire toi-même en tant qu'équipe. A part le moteur, la boîte de vitesses et les suspensions, tu dois construire ta voiture toi-même. Nous avons un propriétaire, Red Bull, qui gère deux écuries de course. Il est donc évident que l'on regarde en détail quelles pièces peuvent être montées sur les deux voitures".



"Nous avons l'avantage de pouvoir travailler avec le champion du monde, Red Bull Racing. Il y a aussi des compromis que tu dois faire. Tu dois attendre de savoir quelle boîte de vitesses sera créée, cela donne les points de suspension, qui à leur tour ont une influence directe sur l'aérodynamique".



"Nous nous présentons en 2024 avec Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda. Il y a peu de pilotes dans le peloton avec l'expérience de Daniel, son attitude positive est un bonus. Daniel était sur la liste de souhaits de tous les pilotes, puis il n'a pas eu des années faciles. Maintenant, nous revivons le Daniel d'avant, pour ainsi dire, je vois un Ricciardo extrêmement motivé, concentré et avide de succès".



"J'ai été très impressionné par la façon dont Yuki a évolué. Sa vitesse a toujours été là, mais maintenant il a aussi l'expérience et la compréhension technique pour être un très bon pilote. Il vit à Faenza et c'est un travailleur acharné que l'on retrouve souvent à l'usine de voitures de course. Yuki n'est pas dans cette voiture à cause du partenaire moteur Honda, mais parce qu'il mérite ce cockpit".



"Je ne suis pas un adepte des chiffres et des rangs lorsqu'il s'agit de définir les objectifs d'une nouvelle saison. Juste ceci - nous voulons continuer à avancer, nous voulons être plus compétitifs, nous voulons nous maintenir dans un milieu de tableau très disputé, nous voulons obtenir de bons résultats de manière constante. Nous sommes en train de construire la meilleure écurie possible, nous verrons bien où cela nous mènera".





Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint