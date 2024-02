Il team principal della VCARB Mekies: "È una grande opportunità".

Nella primavera del 2023 è stato tracciato il percorso per il futuro della seconda scuderia Red Bull, accanto alla Red Bull Racing: Franz Tost si è ritirato dal suo ruolo di Team Principal di AlphaTauri (ex Toro Rosso) dopo la finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi, ma il tirolese, che è stato al timone della squadra dall'inizio del 2006, non se ne andrà completamente: rimarrà con la squadra in un ruolo di consulenza.

Il suo successore dall'inizio del 2024 è Laurent Mekies, che in passato ha ricoperto vari ruoli per la scuderia, che all'epoca gareggiava con i nomi Minardi e poi Toro Rosso. La Red Bull è riuscita a ingaggiare l'ex segretario generale della FIA Peter Bayer come amministratore delegato della squadra, che ora è nota come Visa Cash App RB (VCARB). L'austriaco è responsabile della direzione strategica del team, mentre Mekies gestisce gli affari quotidiani e si occupa delle questioni sportive.

La Ferrari ha sollevato il responsabile dello sport Mekies dalle sue funzioni alla fine di luglio 2023. Quando ho capito che avrei dovuto aspettare mesi per assumere il mio nuovo ruolo, ho pensato: "È frustrante. Si vorrebbe iniziare subito il nuovo lavoro e dare il proprio contributo".

"Ma ripensandoci, la pausa è stata positiva: se avessi potuto cambiare immediatamente, l'intensità del fitto programma del Campionato del Mondo mi avrebbe tenuto sulle spine. In questo modo, invece, ho potuto fare una pausa, fare un passo indietro e guardare il quadro generale. Ho avuto l'opportunità di pensare con calma a come affrontare i miei compiti".

Durante la presentazione della VCARB, Mekies spiega: "Ora è bello tornare al lavoro. Quando si è abituati a ritmi così intensi come in Formula 1, una pausa come questa sembra molto lunga".

"Abbiamo un'opportunità unica di costruire su basi solide, ma allo stesso tempo c'è uno spirito di ottimismo, come se stessimo iniziando con un foglio bianco".



"Abbiamo un team favoloso e persone molto valide hanno appena iniziato a lavorare e si uniranno a noi nei prossimi mesi. VCARB mostra come vogliamo affrontare i nostri compiti. L'attenzione è rivolta alle persone e alla cultura, tutto il resto è una conseguenza. In qualità di team boss, devo trovare i migliori dipendenti possibili e farli lavorare nel posto giusto. La nomina di persone di alto livello come Alan Permane come responsabile dello sport e Tim Goss come capo tecnico è un segnale di quanto prendiamo sul serio i nostri compiti".



"Non siamo una squadra corse come le altre. Abbiamo la fabbrica di auto da corsa a Faenza e una filiale a Bicester, dove si lavora principalmente sull'aerodinamica. Stiamo trasferendo questo avamposto a Milton Keynes in edifici completamente nuovi per far parte del campus Red Bull. Con queste due sedi, possiamo attrarre i migliori specialisti d'Europa".



"Il talento in questo team c'è già. Tuttavia, vogliamo ottimizzare l'organizzazione e quindi posizionare meglio la squadra corse. I giovani piloti in Formula 1 restano il nostro compito principale, fa parte del DNA della squadra".



"Nella stagione 2023 siamo stati per un po' in fondo alla classifica, ma poi siamo migliorati notevolmente nella seconda metà della stagione e siamo risaliti fino all'ottavo posto. Dobbiamo continuare così. Tutti i cambiamenti significano che alcuni miglioramenti arriveranno solo nella seconda metà della stagione. Siamo consapevoli che nei primi mesi potremmo fare fatica".



"Lavoriamo con circa 600 specialisti. I regolamenti stabiliscono esattamente cosa si deve costruire come squadra. A parte il motore, il cambio e le sospensioni, devi costruire la tua macchina da solo. Abbiamo un proprietario, Red Bull, che gestisce due squadre da corsa. Quindi è ovvio che bisogna valutare nel dettaglio quali componenti si possono installare su entrambe le vetture".



"Abbiamo il vantaggio di poter lavorare con i campioni del mondo, con la Red Bull Racing. Ci sono anche dei compromessi da fare. Bisogna aspettare e vedere quale cambio verrà creato, il che determina i punti di sospensione, che a loro volta hanno un'influenza diretta sull'aerodinamica".



"Nel 2024 saremo in gara con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Ci sono pochi piloti in campo con l'esperienza di Daniel, e il suo atteggiamento positivo è un bonus. Daniel era nella lista dei desideri di tutti i piloti, ma poi non ha avuto anni facili. Ora stiamo rivedendo l'ex Daniel, per così dire, vedo un Ricciardo estremamente motivato, concentrato e affamato di successo".



"Sono rimasto molto colpito dallo sviluppo di Yuki. La sua velocità è sempre stata presente, ma ora ha anche l'esperienza e la comprensione tecnica per diventare un ottimo pilota. Vive a Faenza ed è un gran lavoratore che si trova spesso nella fabbrica di auto da corsa. Yuki non è su questa vettura per via del partner motoristico Honda, ma perché merita questo abitacolo".



"Non sono un fan dei numeri e delle classifiche quando si parla di obiettivi per una nuova stagione. Vogliamo solo progredire, essere più competitivi, tenere testa a un centrocampo altamente competitivo e ottenere sempre buoni risultati. Stiamo costruendo la migliore squadra da corsa possibile, vediamo dove ci porterà".





