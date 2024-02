Mekies, chefe de equipa da VCARB: "Esta é uma grande oportunidade

Na primavera de 2023, o rumo para o futuro foi definido na segunda equipa de corridas da Red Bull, a par da Red Bull Racing: Franz Tost retirou-se do seu papel de Chefe de Equipa na AlphaTauri (antiga Toro Rosso) após a final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, mas o tirolês, que tem estado ao leme da equipa desde o início de 2006, não vai sair completamente: vai permanecer com a equipa num papel consultivo.

O seu sucessor desde o início de 2024 é Laurent Mekies, que desempenhou anteriormente várias funções na equipa, que na altura competia sob os nomes Minardi e depois Toro Rosso. A Red Bull conseguiu recrutar o antigo Secretário-Geral da FIA, Peter Bayer, como CEO da equipa, que é agora conhecida como Visa Cash App RB (VCARB). O austríaco é responsável pela direção estratégica da equipa, enquanto Mekies gere a atividade diária e é responsável pelos assuntos desportivos.

A Ferrari dispensou o seu Diretor Desportivo Mekies das suas funções no final de julho de 2023. Quando me apercebi de que teria de esperar meses para assumir o meu novo cargo, pensei: "Isto é frustrante. Queremos começar o novo trabalho imediatamente e contribuir com alguma coisa".

"Mas olhando para trás, a pausa foi boa: se tivesse podido mudar imediatamente, a intensidade do apertado programa do Campeonato do Mundo ter-me-ia mantido alerta. Desta forma, porém, pude fazer uma pausa, dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Tive a oportunidade de pensar calmamente sobre como queria abordar as minhas tarefas".

Durante a apresentação da VCARB, Mekies expande: "Agora é bom estar de volta ao trabalho. Quando se está habituado a um ritmo tão intenso como na Fórmula 1, uma pausa como esta parece muito longa".

"Temos aqui uma oportunidade única de construir sobre uma base sólida, mas ao mesmo tempo há um espírito de otimismo, como se estivéssemos a começar com uma folha de papel em branco."



"Temos uma equipa fabulosa e muito boas pessoas acabaram de começar e juntar-se-ão a nós nos próximos meses. O VCARB mostra-nos como queremos enfrentar as nossas tarefas. O foco está nas pessoas e na cultura, tudo o resto é uma consequência disso. Como chefe de equipa, tenho de encontrar os melhores funcionários possíveis e colocá-los a trabalhar no sítio certo. A nomeação de pessoas de alto calibre como Alan Permane como Diretor Desportivo e Tim Goss como Chefe Técnico envia um sinal da seriedade com que encaramos as nossas tarefas."



"Não somos uma equipa de corridas como qualquer outra. Temos a fábrica de carros de corrida em Faenza e uma filial em Bicester, onde o trabalho é feito principalmente na aerodinâmica. Estamos a mudar este posto avançado para Milton Keynes para edifícios completamente novos, de forma a fazer parte do campus da Red Bull. Com estas duas localizações, podemos atrair os melhores especialistas da Europa."



"O talento desta equipa já existe. No entanto, queremos otimizar a organização e, assim, posicionar melhor a equipa de corrida. A presença de jovens pilotos na Fórmula 1 continua a ser a nossa principal tarefa, faz parte do ADN da equipa."



"Estivemos no fundo da classificação durante algum tempo durante a época de 2023, mas depois melhorámos consideravelmente na segunda metade da época e subimos para o oitavo lugar. Tem de continuar assim. Todas as mudanças significam que certas melhorias só virão na segunda metade da época. Estamos conscientes de que podemos ter dificuldades nos primeiros meses."



"Trabalhamos com cerca de 600 especialistas. Os regulamentos estipulam exatamente o que temos de construir enquanto equipa. Para além do motor, da caixa de velocidades e da suspensão, temos de ser nós a construir o carro. Temos um proprietário, a Red Bull, que tem duas equipas de corrida. Por isso, é óbvio que temos de analisar em pormenor quais as peças que podemos instalar em ambos os carros."



"Temos a vantagem de poder trabalhar com os campeões do mundo, com a Red Bull Racing. Também há compromissos que temos de fazer. É preciso esperar para ver que caixa de velocidades é criada, o que determina os pontos de suspensão, que por sua vez têm uma influência direta na aerodinâmica."



"Vamos competir com Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda em 2024. Há poucos pilotos no campo com a experiência do Daniel, e a sua atitude positiva é um bónus. O Daniel estava na lista de desejos de todos os pilotos, mas depois não teve uns anos fáceis. Agora estamos a ver o antigo Daniel de novo, por assim dizer, vejo um Ricciardo extremamente motivado, concentrado e com fome de sucesso."



"Fiquei muito impressionado com a evolução do Yuki. A sua velocidade esteve sempre presente, mas agora também tem a experiência e o conhecimento técnico para ser um excelente piloto de corridas. Vive em Faenza e é um trabalhador esforçado que pode ser encontrado frequentemente na fábrica de carros de corrida. O Yuki não está neste carro por causa do parceiro de motor Honda, mas porque merece este cockpit."



"Não sou fã de números e classificações quando se trata de objectivos para uma nova época. Apenas isto - queremos avançar, queremos ser mais competitivos, queremos manter-nos no meio-campo altamente competitivo, queremos obter bons resultados de forma consistente. Estamos a construir a melhor equipa de corrida possível, vamos ver onde isso nos leva".





Apresentações da Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint