Logan Sargeant (Williams): Aumentó cinco kilos de peso

La Fórmula 1 está en auge en Estados Unidos, pero Logan Sargeant aún no ha formado parte de este boom: El piloto de 23 años de Fort Lauderdale (Florida) terminó su primera temporada de GP en 2023 como un débil 21º en el campeonato del mundo, con sólo Nyck de Vries detrás de él sin puntos.

El miserable resultado: 22 Grandes Premios, 6 sprints, pero sólo una carrera puntuable: el 10º puesto en EE.UU. (¡de todos los lugares!), e incluso este punto sólo se produjo porque Lewis Hamilton y Charles Leclerc tuvieron que ser descalificados después de la carrera.

El floridano está firmemente decidido a vender más cara su piel en 2024: "Después de la temporada 2023, me tomé un tiempo para analizar qué podía hacer mejor, mental y físicamente. Me di cuenta de que no estaba óptimamente preparado para el año pasado".

"Así que hice mucho más. He ganado cinco kilos de masa muscular y me siento mucho más sano. Soy consciente de que tengo que rendir bien en 2024 si quiero seguir en la categoría reina".



"Ahora conozco todas las pistas, conozco todos los procesos internos. Sólo por eso, empezaré a un nivel más alto en 2024".





Presentaciones de la Fórmula 1

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint