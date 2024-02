Logan Sargeant (Williams) : Cinq kilos de plus

La Formule 1 est en plein boom aux Etats-Unis, mais Logan Sargeant n'a pas encore participé à cette envolée : Le jeune homme de 23 ans originaire de Fort Lauderdale (Floride) a terminé sa première saison de GP 2023 à la faible 21e place du championnat du monde, derrière lui, seul Nyck de Vries n'a pas marqué de points.

Son pitoyable bilan : 22 Grands Prix, 6 sprints, mais une seule course aux points - 10e place aux Etats-Unis (calculé !), et encore, ce point n'a été obtenu que parce que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont dû être disqualifiés après la course.

Le Floridien est férocement décidé à vendre sa peau plus cher en 2024 : "Après la saison 2023, j'ai regardé tranquillement ce que je pouvais faire de mieux, mentalement et physiquement. Je me suis rendu compte que je n'étais pas préparé de manière optimale pour l'année passée".

"J'ai donc fait beaucoup plus à ce niveau-là. J'ai pris cinq kilos de masse musculaire et je me sens en bien meilleure santé. Je suis conscient que je dois être performant en 2024 si je veux rester dans la catégorie reine".



"Je connais maintenant tous les circuits, je connais tous les processus internes. Rien que pour cela, je vais commencer à un niveau plus élevé en 2024".





Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint