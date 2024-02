Logan Sargeant (Williams): Ganhou cinco quilos de peso

A Fórmula 1 está em franca expansão nos EUA, mas Logan Sargeant ainda não fez parte desse boom: O jovem de 23 anos de Fort Lauderdale (Florida) terminou a sua primeira época de GP em 2023 num fraco 21º lugar no campeonato do mundo, com apenas Nyck de Vries atrás de si sem pontos.

O resultado miserável: 22 Grandes Prémios, 6 sprints, mas apenas uma corrida pontuável - o 10º lugar nos EUA (entre todos os lugares!), e mesmo este ponto só aconteceu porque Lewis Hamilton e Charles Leclerc tiveram de ser desclassificados após a corrida.

O floridiano está determinado a vender a sua pele por mais em 2024: "Depois da época de 2023, tive tempo para ver o que podia fazer melhor, mental e fisicamente. Apercebi-me de que não estava preparado da melhor forma para o ano passado".

"Por isso, fiz muito mais. Ganhei cinco quilos de massa muscular e sinto-me muito mais saudável. Sei que tenho de ter um bom desempenho em 2024 se quiser continuar na categoria rainha".



"Agora conheço todas as pistas, conheço todos os processos internos. Só por isso, vou começar a um nível mais elevado em 2024."





Apresentações da Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint