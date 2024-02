Nico Hülkenberg dément un contrat pour 2025

Le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari perturbe fortement le marché des pilotes. De plus, le contrat de plus d'une douzaine de pilotes GP expire fin 2024. Les cartes seront alors redistribuées.

Dans ce contexte, l'histoire selon laquelle le routinier de la Formule 1 Nico Hülkenberg, âgé de 36 ans, aurait prolongé son contrat chez Haas de manière anticipée jusqu'à fin 2025 nous a semblé étrange. La question s'est rapidement imposée : Pourquoi l'Allemand devrait-il faire cela ? Alors que des portes pourraient s'ouvrir ailleurs.

L'arrière-plan de cette prétendue prolongation de contrat : Nico Hülkenberg s'était permis une plaisanterie avec un journaliste de Sports Illustrated. Toutefois, l'histoire a fait le tour du monde si rapidement que le septième du championnat du monde 2018 s'est rapidement senti obligé de publier un démenti. Nico a écrit : "Ne croyez pas tout. Quelqu'un a pris une blague un peu trop au sérieux ici".

Haas F1 s'est également mobilisé et a fait savoir qu'une plaisanterie du pilote aux 203 GP avait été mal interprétée.



Rien ne change donc : Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen sont tous deux sous contrat avec Haas jusqu'à fin 2024 - et gardent toutes les options ouvertes pour la suite.





Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint