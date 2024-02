Nico Hülkenberg nega contrato para 2025

De acordo com rumores vindos de Inglaterra, Nico Hülkenberg terá prolongado o seu contrato com a equipa de corridas Haas, sediada nos Estados Unidos, antes do previsto para 2025. Rapidamente se verificou que algo tinha sido mal interpretado.

A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari está a agitar o mercado de pilotos. Os contratos de mais de uma dúzia de pilotos de GP também terminam no final de 2024. Nessa altura, as cartas serão baralhadas.

Neste contexto, a notícia de que o veterano da Fórmula 1 Nico Hülkenberg, de 36 anos, tinha prolongado o seu contrato com a Haas até ao final de 2025 pareceu-nos estranha. A questão não tardou a colocar-se: Porque é que o alemão faria isso? Quando as portas poderiam abrir-se noutro lugar.

Os antecedentes da alegada extensão do contrato: Nico Hülkenberg tinha feito uma piada com um jornalista da Sports Illustrated. No entanto, a história espalhou-se tão rapidamente que o sétimo classificado do Campeonato do Mundo de 2018 se sentiu obrigado a publicar um desmentido. Nico escreveu: "Não acreditem em tudo. Alguém levou uma piada um pouco a sério demais aqui".

A Haas F1 também entrou em ação e anunciou que uma piada do 203 vezes participante do GP havia sido mal interpretada.



Portanto, nada muda: Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen estão ambos sob contrato com a Haas até o final de 2024 - e estão mantendo todas as suas opções abertas para o tempo depois disso.





