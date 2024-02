Daniel Ricciardo (VCARB): "A tope desde el principio"

El cuerpo está en Las Vegas, pero la mente en Bahréin: Daniel Ricciardo, veterano del GP de Australia, no oculta que preferiría estar en otro lugar de Nevada.

El medallista de bronce en el Campeonato del Mundo de 2014 y 2016 afirma: "No me sentí agotado al final de la temporada 2023, y aunque fue agradable pasar tiempo con la familia y los amigos en las últimas semanas, no me quedé tirado en el sofá."

"Conseguimos que me sintiera más cómodo en el coche a lo largo de la temporada pasada. Eso me da buenas sensaciones para 2024. Me uní a este equipo el verano pasado y me metieron de lleno, pero ahora conozco a todo el mundo en el equipo lo suficientemente bien como para poder ir a tope desde el principio. En cuanto a la preparación, no hay nada en mi lista que no haya podido marcar. En lo que a mí respecta, podría haber continuado directamente después de Abu Dhabi 2023".

El 12 de febrero, el equipo que en los últimos años se ha dado a conocer como Toro Rosso y AlphaTauri llevará el nuevo coche Visa Cash App RB (VCARB) 01 a la pista de Misano, a una buena hora de la fábrica de coches de carreras de Faenza. Allí, el segundo equipo de Red Bull realizará una prueba de funcionamiento y completará un film day (máximo 100 kilómetros). A continuación, el coche se preparará para el viaje a Bahréin.



Las pruebas de invierno tendrán lugar en el Circuito Internacional de Bahréin del 21 al 23 de febrero, con conducción desde las diez de la mañana hasta las 19.00 de la tarde. Como la mayoría de las escuderías, VCARB dividirá el programa de modo que cada piloto habitual disponga de un día y medio para conducir.



Los objetivos de Daniel Ricciardo son claros: "Tenemos que ser capaces de terminar entre los cinco primeros y quizás uno o dos puestos en el podio".



Y Ricciardo quiere rendir tan bien que está en línea para el segundo cockpit en Red Bull Racing 2025 junto a Max Verstappen.





Presentaciones Fórmula 1

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint