Daniel Ricciardo (VCARB) : "A fond dès le début".

Le corps est à Las Vegas, mais la tête est à Bahreïn : dans le Nevada, le routinier australien des GP Daniel Ricciardo ne cache pas qu'il préférerait être ailleurs.

Le troisième du championnat du monde 2014 et 2016 déclare : "Je ne me suis pas senti épuisé à la fin de la saison 2023 et, alors qu'il était agréable de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours des dernières semaines, je ne me suis pas contenté de traîner sur le canapé".

"Au cours de la saison passée, nous avons réussi à ce que je m'épanouisse davantage dans la voiture. Cela me donne un bon sentiment pour 2024. J'ai rejoint l'équipe l'été dernier et j'ai été un peu jeté dans le grand bain, mais je connais maintenant suffisamment bien tout le monde dans l'écurie pour pouvoir me donner à fond dès le début. En termes de préparation, il n'y a rien sur ma liste que je n'aurais pas pu cocher. Si j'avais voulu, j'aurais pu continuer tout de suite après Abu Dhabi 2023".

Le 12 février, l'équipe connue ces dernières années sous le nom de Toro Rosso et AlphaTauri mettra en piste la nouvelle voiture Visa Cash App RB (VCARB) 01 à Misano, à une bonne heure de l'usine de voitures de course de Faenza. La deuxième équipe Red Bull y effectuera un test de fonctionnement et une journée de tournage (100 kilomètres maximum). La voiture sera ensuite préparée pour le voyage à Bahreïn.



Les essais hivernaux se dérouleront du 21 au 23 février sur le circuit international de Bahreïn, de dix heures du matin à 19 heures le soir. Comme la plupart des écuries, VCARB partagera le programme, de sorte que chaque pilote titulaire pourra rouler un jour et demi.



Les objectifs de Daniel Ricciardo sont clairs : "Nous devons être en mesure de nous classer dans le top cinq et peut-être de décrocher l'un ou l'autre podium".



Et Ricciardo veut montrer de si bonnes performances qu'il s'impose pour le deuxième cockpit chez Red Bull Racing en 2025, aux côtés de Max Verstappen.





Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint