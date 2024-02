Daniel Ricciardo (VCARB): "A tutto gas fin dall'inizio".

Il corpo è a Las Vegas, ma la mente è in Bahrain: il veterano del GP d'Australia Daniel Ricciardo non nasconde che preferirebbe essere altrove in Nevada.

Il bronzo iridato del 2014 e del 2016 afferma: "Non mi sono sentito svuotato alla fine della stagione 2023 e, anche se è stato bello passare del tempo con la famiglia e gli amici nelle ultime settimane, non me ne sono stato semplicemente sdraiato sul divano".

"Nel corso della scorsa stagione siamo riusciti a farmi sentire più a mio agio in macchina. Questo mi fa ben sperare per il 2024. L'estate scorsa sono entrato a far parte di questa squadra e sono stato gettato in un mare di guai, ma ora conosco tutti i membri del team abbastanza bene da poter dare il massimo fin dall'inizio. In termini di preparazione, non c'è nulla sulla mia lista che non avrei potuto spuntare. Per quanto mi riguarda, avrei potuto continuare subito dopo Abu Dhabi 2023".

Il 12 febbraio, il team che negli ultimi anni ha assunto il nome di Toro Rosso e AlphaTauri porterà la nuova vettura Visa Cash App RB (VCARB) 01 sul circuito di Misano, a un'ora di distanza dalla fabbrica di auto da corsa di Faenza. Lì, il secondo team Red Bull effettuerà un test funzionale e completerà un film day (massimo 100 chilometri). L'auto viene poi preparata per il viaggio in Bahrain.



I test invernali si svolgeranno sul Circuito Internazionale del Bahrain dal 21 al 23 febbraio, con prove di guida dalle dieci del mattino alle 19.00 di sera. Come la maggior parte delle scuderie, VCARB dividerà il programma in modo che ogni pilota regolare abbia a disposizione un giorno e mezzo di guida.



Gli obiettivi di Daniel Ricciardo sono chiari: "Dobbiamo essere in grado di raggiungere i primi cinque posti e forse uno o due podi".



Ricciardo vuole ottenere risultati così buoni da essere in lizza per la seconda cabina di pilotaggio della Red Bull Racing 2025 accanto a Max Verstappen.





Presentazioni di Formula 1

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint