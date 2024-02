Daniel Ricciardo (VCARB): "A todo o gás desde o início"

O corpo está em Las Vegas, mas a mente está no Bahrein: o veterano do GP da Austrália Daniel Ricciardo não esconde que preferia estar noutro lugar do Nevada.

O medalhista de bronze dos Campeonatos do Mundo de 2014 e 2016 diz: "Não me senti esgotado no final da época de 2023 e, embora tenha sido bom passar tempo com a família e os amigos nas últimas semanas, não estava apenas deitado no sofá."

"Conseguimos pôr-me mais à vontade no carro ao longo da época passada. Isso dá-me uma boa sensação para 2024. Juntei-me a esta equipa no verão passado e fui atirado para o fundo do poço, mas agora conheço todos os elementos da equipa suficientemente bem para poder entrar a todo o gás desde o início. Em termos de preparação, não há nada na minha lista que eu não pudesse ter feito. No que me diz respeito, podia ter continuado logo após Abu Dhabi 2023."

A 12 de fevereiro, a equipa que se tornou conhecida como Toro Rosso e AlphaTauri nos últimos anos levará o novo carro Visa Cash App RB (VCARB) 01 para a pista de Misano, a uma boa hora de distância da fábrica de carros de corrida em Faenza. Aí, a segunda equipa da Red Bull realizará um teste de funcionamento e um dia de filmagem (máximo 100 quilómetros). O carro é então preparado para a viagem até ao Bahrain.



Os testes de inverno terão lugar no Circuito Internacional do Bahrain, de 21 a 23 de fevereiro, com condução entre as dez da manhã e as 19 horas da noite. Tal como a maioria das equipas de competição, a VCARB vai dividir o programa de modo a que cada piloto regular tenha um dia e meio para conduzir.



Os objectivos de Daniel Ricciardo são claros: "Temos de ser capazes de alcançar os cinco primeiros lugares e talvez um ou dois lugares no pódio".



E Ricciardo quer ter um desempenho tão bom que esteja na fila para o segundo cockpit na Red Bull Racing 2025, ao lado de Max Verstappen.





Apresentações da Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint