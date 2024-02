Stuck: Hamilton debe subordinarse en Ferrari

Lewis Hamilton pilotará para Ferrari a partir de 2025. La leyenda Hans-Joachim Stuck cree que el cambio no será fácil para el británico.

Lewis Hamilton se atreve a cambiar a Ferrari tras la próxima temporada. Una gran sorpresa, un mega contrato, el deseo de su corazón y la oportunidad de hacerse inmortal con los Reds. Una situación en la que todos ganan. ¿O no?

La leyenda Hans-Joachim Stuck lo ve todo con un poco más de sobriedad. Porque Ferrari no es sólo un equipo de carreras. Ferrari es especial, un mito, una diva temperamental.

"Hamilton es una personalidad especial. Pero tengo curiosidad por ver si es capaz de adaptarse al sistema de Ferrari, donde todo funciona de forma un poco diferente. Por supuesto, Hamilton habrá visto recompensado este paso con su salario, y se lo merece. Pero ahora tiene que subordinarse. No está acostumbrado a eso", dijo Stuck en Eurosport.

Ferrari siempre fue algo especial, una institución, dijo Stuck. Strietzel subrayó que, si has pilotado para Ferrari, pasas a la historia. "Y más aún que si has sido siete veces campeón del mundo en otro sitio. Pero la Scuderia funciona de forma diferente a Red Bull o Mercedes. Allí no eres la gran personalidad de la que puedes vivir como en otras escuderías".

Significado: "Hamilton tiene que estar subordinado. Ferrari es Italia. La prensa es completamente diferente, se meten con cada pequeña cosa, no hay secretos. Será una experiencia completamente nueva para Hamilton".

La presión para Hamilton es similar a la que tuvo Sebastian Vettel, por ejemplo, cuando el alemán se fue a Ferrari. "Por supuesto, Hamilton está a un nivel especialmente alto porque podría batir el récord de Michael Schumacher con un título con Ferrari. Sería increíble. Los récords están para batirlos. Si gana su octavo título allí, sería una gran historia. Pero el camino hasta entonces es largo y, sobre todo, difícil".

