Stuck : Hamilton doit se soumettre chez Ferrari

Lewis Hamilton ose passer chez Ferrari après la saison prochaine. Une grande surprise, un méga-deal, un cri du cœur et l'occasion de se rendre immortel chez les rouges. Une situation gagnant-gagnant. N'est-ce pas ?

La légende Hans-Joachim Stuck voit les choses un peu plus froidement. Car Ferrari n'est pas qu'une simple écurie de course. Ferrari est spéciale, c'est un mythe, une diva capricieuse.

"Hamilton est une personnalité particulière. Mais je suis curieux de savoir s'il pourra s'accommoder du système Ferrari - où tout fonctionne un peu différemment. Bien sûr, Hamilton aura fait en sorte que cette étape soit joliment dorée par son salaire, il l'a bien mérité. Mais il doit maintenant se soumettre. Il n'est certainement pas habitué à cela", a déclaré Stuck à Eurosport.

Ferrari est toujours quelque chose de spécial - une institution, a dit Stuck. Bien sûr : quand on a couru pour Ferrari, on entre dans l'histoire, a souligné Strietzel. "Et ce, encore plus que si l'on avait été sept fois champion du monde ailleurs. Mais la Scuderia fonctionne différemment de Red Bull ou Mercedes. Là-bas, on n'est justement pas la grande personnalité que l'on peut exprimer comme dans d'autres écuries".

Signifie : "Hamilton doit se soumettre. Ferrari, c'est l'Italie. La presse est complètement différente, ils bavent sur le moindre détail, il n'y a pas de secrets. Pour Hamilton, ce sera une toute nouvelle expérience".

Selon lui, la pression est similaire pour Hamilton à ce qu'elle était par exemple pour Sebastian Vettel lorsque l'Allemand est parti chez Ferrari. "Bien sûr, Hamilton se trouve sur une marche particulièrement haute parce qu'il pourrait battre le record de Michael Schumacher avec un titre avec Ferrari. Ce serait génial ! Les records sont faits pour être battus. S'il y remportait son huitième titre, ce serait une belle histoire. Mais d'ici là, le chemin est long - et surtout difficile".

