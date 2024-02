Stuck: Hamilton deve subordinarsi alla Ferrari

Lewis Hamilton guiderà la Ferrari dal 2025. La leggenda Hans-Joachim Stuck ritiene che il passaggio non sarà facile per il britannico.

Lewis Hamilton osa passare alla Ferrari dopo la prossima stagione. Una grande sorpresa, un mega accordo, un desiderio del cuore e la possibilità di rendersi immortale con le Rosse. Una situazione vantaggiosa per tutti. O forse no?

La leggenda Hans-Joachim Stuck vede l'intera faccenda in modo un po' più sobrio. Perché la Ferrari non è solo una squadra corse. La Ferrari è speciale, un mito, una diva lunatica.

"Hamilton è una personalità speciale. Ma sono curioso di vedere se riuscirà a gestire il sistema Ferrari, dove tutto funziona in modo un po' diverso. Certo, Hamilton avrà avuto questo passo premiato con il suo stipendio, e se lo merita. Ma ora deve subordinarsi. Non è certo abituato a questo", ha detto Stuck a Eurosport.

La Ferrari è sempre stata qualcosa di speciale, un'istituzione", ha detto Stuck. Strietzel ha sottolineato che chi ha guidato per la Ferrari è passato alla storia. "E ancor più che se sei diventato campione del mondo sette volte da qualche altra parte. Ma la Scuderia funziona in modo diverso dalla Red Bull o dalla Mercedes. Lì non sei una grande personalità che puoi esaltare come in altre scuderie".

Ovvero: "Hamilton deve essere subordinato. La Ferrari è l'Italia. La stampa è completamente diversa, si occupa di ogni minima cosa, non ci sono segreti. Sarà un'esperienza completamente nuova per Hamilton".

La pressione per Hamilton è simile a quella che c'era per Sebastian Vettel, ad esempio, quando il tedesco è passato alla Ferrari. "Naturalmente Hamilton è a un livello particolarmente alto perché potrebbe battere il record di Michael Schumacher con un titolo con la Ferrari. Sarebbe fantastico! I record sono lì per essere battuti. Se vincesse il suo ottavo titolo con la Ferrari, sarebbe una grande storia. Ma la strada è lunga e soprattutto difficile".

