Preso: Hamilton tem de se subordinar na Ferrari

Lewis Hamilton atreve-se a mudar para a Ferrari após a próxima época. Uma grande surpresa, um mega contrato, um desejo do coração e a possibilidade de se tornar imortal com os Reds. Uma situação em que todos ganham. Ou será que não?

A lenda Hans-Joachim Stuck vê a situação com um pouco mais de sobriedade. Porque a Ferrari não é apenas uma equipa de corridas. A Ferrari é especial, um mito, uma diva mal-humorada.

"Hamilton tem uma personalidade especial. Mas se ele consegue lidar com o sistema da Ferrari - onde tudo funciona de forma um pouco diferente - é algo que estou curioso para ver. É claro que Hamilton terá este passo recompensado com o seu salário, e ele merece-o. Mas agora tem de se subordinar a si próprio. Mas agora ele tem que se subordinar. Ele certamente não está acostumado a isso", disse Stuck no Eurosport.

A Ferrari sempre foi algo especial - uma instituição, disse Stuck. Strietzel sublinhou que quem conduz para a Ferrari fica na história. "E ainda mais do que se nos tornássemos campeões do mundo sete vezes noutro lugar. Mas a Scuderia funciona de forma diferente da Red Bull ou da Mercedes. Lá não se é uma grande personalidade que se pode viver como noutras equipas de corrida".

O que significa: "Hamilton tem de ser subordinado. A Ferrari é a Itália. A imprensa é completamente diferente, eles mexem em cada pequena coisa, não há segredos. Será uma experiência completamente nova para Hamilton".

A pressão para Hamilton é semelhante à que existia para Sebastian Vettel, por exemplo, quando o alemão foi para a Ferrari. "Claro que Hamilton está num nível particularmente elevado porque pode bater o recorde de Michael Schumacher com um título com a Ferrari. Isso seria espetacular! Os recordes existem para serem batidos. Se ele ganhar o seu oitavo título lá, seria uma grande história. Mas há um longo caminho até lá - e, acima de tudo, um caminho difícil".

Apresentações de Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint