Danner: "Mercedes también debe pensar en Max Verstappen

Lewis Hamilton dejará Mercedes por Ferrari tras la próxima temporada. Ahora que la conmoción inicial se ha disipado, está claro que las Flechas Plateadas necesitan un sustituto.

El ex piloto de Fórmula 1 Christian Danner subraya que hay que hablar de "todos los nombres". "Sólo debe tratarse de si un piloto es un refuerzo o no. No debe haber obstáculos legales ni monetarios. La edad también es completamente irrelevante. Lo mismo se aplica a los contratos", dijo Danner a Sport Bild.

Y, por supuesto, las discusiones también deben centrarse en el mejor piloto del momento: Max Verstappen. "Cada piloto que esté al nivel de las Flechas Plateadas debe ser un problema. Por eso Mercedes también debe pensar en Max Verstappen!". Para el veterano experto en televisión, Verstappen sería "naturalmente la mejor solución posible" para Mercedes.

Al fin y al cabo, las Flechas Plateadas están bajo presión, y eso ya en 2024, es decir, todavía con Hamilton. "Después de dos años de crisis, Mercedes debe demostrar ahora que todavía puede hacerlo. [...] Por supuesto, la marcha de Hamilton perjudicará a Mercedes, pero también puede ser una oportunidad. La suerte de Wolff y compañía es que pueden discutir sobre un sucesor durante meses. Y en George Russell, ya tienen un piloto que puede llevar el equipo sobre sus hombros", dijo Danner.

Presentaciones de la Fórmula 1

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint