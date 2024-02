Danner : Mercedes doit aussi penser à Max Verstappen

Après le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, on cherche un remplaçant chez Mercedes. Christian Danner est clair : chaque nom doit être discuté.

Lewis Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari à l'issue de la saison à venir. Une fois le premier choc passé, il est clair que les Flèches d'argent ont besoin d'un remplaçant.

L'ancien pilote de Formule 1 Christian Danner souligne que "chaque nom" doit être discuté. "Il ne doit s'agir que de savoir si un pilote est un renfort ou non. Il ne doit pas y avoir d'obstacles juridiques ou monétaires. L'âge n'a pas non plus d'importance. Il en va de même pour les contrats", déclare Danner dans le journal Sport Bild.

Et bien sûr, les discussions doivent aussi porter sur le meilleur pilote actuel : Max Verstappen. "Chaque pilote qui a le niveau des Flèches d'argent doit être un sujet de discussion. C'est pourquoi Mercedes doit aussi penser à Max Verstappen !" Pour cet expert télévisuel de longue date, Verstappen serait "évidemment la meilleure solution possible" pour Mercedes.

Car les Flèches d'argent sont sous pression, et ce dès 2024, donc encore avec Hamilton. "Après deux années de crise, Mercedes doit maintenant prouver qu'elle peut encore le faire. [...] Le départ de Hamilton va bien sûr faire mal à Mercedes - mais cela peut aussi être une chance. La chance de Wolff & Co., c'est qu'ils peuvent se concerter pendant des mois pour trouver un successeur. Et avec George Russell, ils ont déjà un pilote qui peut porter l'équipe sur ses épaules", a déclaré Danner.

