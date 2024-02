Danner: A Mercedes também tem de pensar em Max Verstappen

Lewis Hamilton vai trocar a Mercedes pela Ferrari após a próxima época. Agora que o choque inicial já passou, é claro que as Flechas de Prata precisam de um substituto.

O ex-piloto de Fórmula 1 Christian Danner enfatiza que "todos os nomes" devem ser discutidos. "A questão deve ser apenas se um piloto é um reforço ou não. Não deve haver obstáculos legais ou monetários. A idade também é completamente irrelevante. O mesmo se aplica aos contratos", disse Danner ao Sport Bild.

E, claro, as discussões também devem se concentrar no melhor piloto do momento: Max Verstappen. "Todo piloto que está no nível da Silver Arrows deve ser um problema. É por isso que a Mercedes também deve pensar em Max Verstappen!" Para o especialista em TV de longa data, Verstappen seria "naturalmente a melhor solução possível" para a Mercedes.

Afinal, as Flechas de Prata estão sob pressão, e isso já em 2024, ou seja, ainda com Hamilton. "Depois de dois anos de crise, a Mercedes tem agora de provar que ainda é capaz. [...] A saída de Hamilton vai, naturalmente, prejudicar a Mercedes - mas também pode ser uma oportunidade. A sorte de Wolff & Co. é que podem discutir um sucessor durante meses. E em George Russell, já têm um piloto que pode carregar a equipa às costas", disse Danner.

