Mick Schumacher se sent à la hauteur du cockpit d'Hamilton

Chez Mercedes, le cockpit de Lewis Hamilton sera libre en 2025. Mick Schumacher est également candidat à sa succession. Ce dernier se sent prêt pour la tâche.

Le départ de Lewis Hamilton libérera à partir de 2025 un cockpit auquel peu de gens s'attendaient dans le paddock de la Formule 1. En théorie, Mercedes n'est pas pressé de trouver un successeur adéquat, la liste des candidats est longue.

Mick Schumacher figure également sur cette liste, puisque le jeune homme de 24 ans est pilote de réserve chez Mercedes. Il est donc logique qu'il fasse au moins partie de la sélection. Toutefois, il ne devrait avoir que des chances d'outsider.

Il se sent toutefois prêt à prendre la succession d'Hamilton. Après tout, au vu des sept titres de champion du monde d'Hamilton (dont six remportés avec les Flèches d'argent), la marche à suivre est immense.

"C'est évidemment une position qui comporte beaucoup de pression. Mais du point de vue du feeling, je suis à la hauteur", a déclaré Schumacher lors d'une interview avec RTL/ntv et sport.de. "Mais ce n'est pas ma décision".

En tout cas, beaucoup de choses vont se passer, selon Schumacher : "Ma chance est là. Je ne sais pas encore à quel point elle est grande", a-t-il souligné. "Je pense que cela dépendra aussi un peu de mes performances. J'espère pouvoir me recommander. Je pense que quelques personnes là-bas savent à quel point je suis bon". Schumacher sera au départ du championnat du monde d'endurance avec Alpine en 2024.

Il a eu un "bref" contact avec le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré Schumacher : "Nous pourrons certainement parler un peu plus dans les prochains jours".

