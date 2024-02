Mick Schumacher si sente all'altezza dell'abitacolo di Hamilton

L'abitacolo di Lewis Hamilton alla Mercedes diventerà vacante nel 2025. Anche Mick Schumacher è candidato a succedergli. Si sente pronto per questo compito.

La mossa di Lewis Hamilton lascerà una cabina di pilotaggio vacante dal 2025 che pochi nel paddock della Formula 1 si aspettavano. In teoria, la Mercedes non ha fretta di trovare un successore adatto e la lista dei candidati è lunga.

Anche Mick Schumacher fa parte della lista, in quanto il 24enne è un pilota di riserva della Mercedes. È quindi logico che sia almeno nella rosa dei candidati. Tuttavia, probabilmente ha solo una possibilità remota.

Tuttavia, si sente pronto a prendere il posto di Hamilton. Dopotutto, visti i sette titoli mondiali di Hamilton (sei dei quali vinti con le Frecce d'Argento), le orme sono enormi.

"È ovviamente una posizione che comporta molta pressione. Ma sento di essere all'altezza", ha dichiarato Schumacher in un'intervista a RTL/ntv e sport.de. "Ma non è una mia decisione".

In ogni caso, molto accadrà, ha detto Schumacher: "La mia possibilità è lì. Non so ancora quanto sia grande", ha sottolineato. "Credo che dipenda anche dalle mie prestazioni. Spero di potermi raccomandare. Credo che alcune persone là fuori sappiano quanto sono bravo". Schumacher parteciperà al Campionato del Mondo Endurance con Alpine nel 2024.

Ha avuto un "breve" contatto con il boss del team Mercedes Toto Wolff, ha detto Schumacher: "Sicuramente potremo parlare ancora un po' nei prossimi giorni".

Presentazioni di Formula 1

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint