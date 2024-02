Mick Schumacher sente-se à altura do cockpit de Hamilton

A mudança de Lewis Hamilton vai deixar um cockpit vago a partir de 2025 que poucos no paddock da Fórmula 1 esperavam. Em teoria, a Mercedes não tem pressa em encontrar um sucessor adequado, e a lista de candidatos é longa.

Mick Schumacher também está na lista, uma vez que o jovem de 24 anos é piloto de reserva na Mercedes. Por isso, é lógico que ele esteja pelo menos na lista de candidatos. No entanto, provavelmente só tem uma hipótese remota.

No entanto, ele se sente pronto para assumir o lugar de Hamilton. Afinal de contas, tendo em conta os sete títulos de campeão mundial de Hamilton (seis dos quais conquistados com as Flechas de Prata), os passos são enormes.

"É obviamente uma posição que vem com muita pressão. Mas sinto que estou à altura", disse Schumacher numa entrevista à RTL/ntv e ao sport.de. "Mas a decisão não é minha".

Em todo o caso, muita coisa vai acontecer, disse Schumacher: "A minha oportunidade existe. Ainda não sei qual é a dimensão da mesma", sublinhou. "Acho que também vai depender um pouco do meu desempenho. Espero poder recomendar-me. Acho que algumas pessoas por aí sabem o quão bom eu sou." Schumacher vai competir no Campeonato do Mundo de Resistência com a Alpine em 2024.

Schumacher teve um "breve" contacto com o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff: "Vamos certamente poder falar um pouco mais nos próximos dias".

