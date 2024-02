Ricciardo et RBR ? "Peut se défaire rapidement"

Daniel Ricciardo sera au départ pour Visa Cash App RB (VCARB) en 2024, et l'Australien est associé à un retour chez Red Bull Racing pour 2025. Qu'en pense-t-il ?

Daniel Ricciardo est régulièrement associé à Red Bull Racing, car pour l'Australien, il s'agirait bien sûr d'une promotion logique de l'équipe sœur Visa Cash App RB (VCARB).

En 2023, il était déjà pressenti pour remplacer Sergio Pérez, le Mexicain étant sous pression et sévèrement critiqué par les médias après des performances souvent mitigées.

Les responsables se sont rangés derrière Pérez, mais son contrat expire à la fin de l'année. Y aura-t-il alors un changement de personnel ? Ricciardo reviendra-t-il à l'automne de sa carrière dans l'équipe qui l'a vu naître ?

"Je considère que je ne regarde pas trop loin en avant", a déclaré Ricciardo à RacingNews365. "Je dois vraiment me concentrer".

Car le passé lui a montré à quel point le business évolue vite, à quel point tout peut s'arrêter rapidement. Donc l'engouement, les convoitises des top teams, les chances de gagner le championnat du monde. "Surtout pendant mes années chez McLaren... si ça ne va pas bien, ça peut s'arrêter très vite, c'est pourquoi je ne veux jamais voir trop loin dans ce sport", a déclaré Ricciardo.

"C'est pourquoi, maintenant que je suis revenu dans le sport, je comprends définitivement ce que l'expérience apporte, et oui, bien sûr, les temps au tour et la performance ont toujours été en première ligne. Mais l'expérience, surtout dans une équipe comme celle-ci, qui essaie de construire quelque chose, joue un rôle très important et a sa valeur", a-t-il déclaré.

"Je pense que si l'équipe peut s'appuyer sur moi pour certaines choses et que mes informations les aident, cela fait du bien aussi. C'est un bon sentiment, alors je vais essayer d'être rapide, mais en utilisant mon expérience quand je le peux", a déclaré Ricciardo.

