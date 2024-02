Ricciardo e la RBR? "Può svelarsi rapidamente"

Daniel Ricciardo è ripetutamente legato alla Red Bull Racing, che sarebbe naturalmente il logico passo avanti per l'australiano rispetto al team gemello Visa Cash App RB (VCARB).

Il messicano era già stato indicato come sostituto di Sergio Pérez nel 2023, in quanto il messicano era sotto pressione dopo prestazioni spesso altalenanti ed era stato aspramente criticato dai media.

I responsabili hanno appoggiato Pérez, ma il suo contratto scade a fine anno. Ci sarà quindi un cambio di personale? Ricciardo tornerà nella squadra in cui è cresciuto nell'autunno della sua carriera?

"Per come la vedo io, non guardo troppo avanti", ha detto Ricciardo a RacingNews365. "Ho davvero bisogno di concentrarmi".

Perché il passato gli ha mostrato quanto sia veloce il business, quanto tutto possa finire in fretta. Quindi il clamore, i desideri dei top team, le possibilità di campionato del mondo. "Soprattutto nei miei anni alla McLaren... se non va bene, tutto può andare a rotoli molto rapidamente, quindi non voglio mai guardare troppo avanti in questo sport", ha detto Ricciardo.

"Quindi, ora che sono tornato a questo sport, ho capito cosa fa l'esperienza e, naturalmente, i tempi sul giro e le prestazioni sono sempre al primo posto. Ma l'esperienza, soprattutto in una squadra come questa che sta cercando di costruire qualcosa, gioca un ruolo molto importante e ha il suo valore", ha detto l'australiano.

"Penso che se la squadra può contare su di me per certe cose e le mie informazioni li aiutano, anche questo è un bene. È una bella sensazione, quindi cercherò di essere veloce ma userò la mia esperienza quando posso", ha detto Ricciardo.

Presentazioni di Formula 1

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint