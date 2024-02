Ricciardo e a RBR? "Pode desfazer-se rapidamente"

Daniel Ricciardo está repetidamente ligado à Red Bull Racing, uma vez que seria naturalmente o passo lógico para o australiano da equipa irmã Visa Cash App RB (VCARB).

Ricciardo já estava a ser apontado como um substituto de Sergio Pérez em 2023, uma vez que o mexicano estava sob pressão depois de ter tido desempenhos muitas vezes díspares e de ter sido duramente criticado nos meios de comunicação social.

Os responsáveis apoiaram Pérez, mas o seu contrato termina no final do ano. Haverá então uma mudança de pessoal? Será que Ricciardo vai regressar à equipa onde a sua estrela cresceu no outono da sua carreira?

"A forma como vejo as coisas é que não estou a olhar muito para a frente", disse Ricciardo à RacingNews365. "Eu realmente preciso me concentrar".

Porque o passado mostrou-lhe como o negócio é rápido, como tudo pode acabar rapidamente. O entusiasmo, os desejos das equipas de topo, as hipóteses do campeonato do mundo. "Especialmente nos meus anos na McLaren... se as coisas não correrem bem, podem acabar muito rapidamente, por isso nunca quero olhar muito para a frente neste desporto", disse Ricciardo.

"Agora que regressei ao desporto, compreendo definitivamente o que a experiência faz e, sim, claro, os tempos por volta e o desempenho estão sempre em primeiro lugar. Mas a experiência, especialmente numa equipa como esta que está a tentar construir algo, desempenha um papel muito importante e tem o seu valor", disse o australiano.

"Penso que se a equipa puder apoiar-se em mim para certas coisas e a minha informação os ajudar, isso também é bom. É uma boa sensação, por isso vou tentar ser rápido, mas usar a minha experiência quando puder", disse Ricciardo.

Apresentações da Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint