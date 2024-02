Vettel : son nouveau rôle au sein de l'association des pilotes

Vettel était l'un des directeurs depuis 2010, et l'Allemand était connu pour ses opinions tranchées et pour défendre avec force les intérêts des pilotes.

"Sebastian est un fabuleux ambassadeur de notre sport. Il n'a jamais eu peur d'attirer l'attention sur les dysfonctionnements en matière de sécurité. J'espère donc qu'il ne restera pas trop éloigné de la Formule 1", avait déclaré le pilote Alpine Esteban Ocon en 2022.

Le directoire était composé de quatre personnes : Vettel, George Russell, Anastasia Fowle (conseillère juridique) ainsi qu'Alex Wurz en tant que président. Chez PlanetF1, Wurz révèle maintenant comment les choses ont évolué avec Vettel.

"Sebastian s'est retiré de son rôle actif de directeur", a déclaré Wurz. "Mais il reste bien sûr une personne clé dans la GPDA et dans l'histoire de la GPDA. Nous sommes toujours heureux de le voir participer à nos débats". Si Vettel devait donc visiter la Formule 1 à l'avenir, il pourrait faire valoir activement son opinion.

Pour l'association des pilotes, il n'y a en principe pas beaucoup de changements. "Le statut de la GPDA prévoit trois directeurs. La plupart du temps dans l'histoire de la GPDA, nous avons eu trois directeurs, et c'est tout à fait correct comme cela", poursuit Wurz.

Et cela ne fait de toute façon aucune différence lors des votes. "Comme chaque membre a une voix et que la voix d'un directeur est la même que celle d'un membre, trois ou quatre directeurs n'ont aucune influence sur le résultat".

