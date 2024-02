Vettel: il suo nuovo ruolo nel sindacato dei piloti

Vettel era uno dei direttori dal 2010 e il tedesco era noto per le sue opinioni chiare e per rappresentare con forza gli interessi dei piloti.

"Sebastian è un meraviglioso ambasciatore del nostro sport. Non ha mai evitato di sottolineare le carenze in termini di sicurezza. Spero quindi che non si allontani troppo dalla Formula 1", ha spiegato il pilota alpino Esteban Ocon nel 2022.

Il consiglio di amministrazione era composto da quattro persone: Vettel, George Russell, Anastasia Fowle (consulente legale) e Alex Wurz come presidente. Wurz rivela ora a PlanetF1 cosa è successo con Vettel.

"Sebastian si è ritirato dal suo ruolo attivo di direttore", ha dichiarato Wurz. "Ma naturalmente rimane una figura chiave nella storia della GPDA e della GPDA. Siamo sempre felici quando partecipa ai nostri dibattiti". Quindi, se Vettel visiterà la Formula 1 in futuro, potrà contribuire attivamente con la sua opinione.

In linea di principio, non cambierà molto per l'associazione dei piloti. "Lo statuto della GPDA prevede tre direttori. Per la maggior parte della storia della GPDA abbiamo avuto tre direttori, e va benissimo così com'è", continua Wurz.

E quando si tratta di votare, non fa comunque alcuna differenza. "Poiché ogni membro ha un voto e il voto di un direttore è uguale a quello di un membro, tre o quattro direttori non hanno alcuna influenza sul risultato".

