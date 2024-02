Vettel: O seu novo papel no sindicato dos pilotos

Vettel era um dos directores desde 2010, e o alemão era conhecido pelas suas opiniões claras e por representar fortemente os interesses dos pilotos.

"Sebastian é um embaixador maravilhoso do nosso desporto. Nunca se coibiu de apontar as falhas em termos de segurança. Por isso, espero que ele não se afaste demasiado da Fórmula 1", explicou o piloto alpino Esteban Ocon em 2022.

O conselho de administração era composto por quatro pessoas: Vettel, George Russell, Anastasia Fowle (assessora jurídica) e Alex Wurz como presidente. Wurz revela agora ao PlanetF1 o que aconteceu com Vettel.

"Sebastian retirou-se do seu papel ativo como diretor", disse Wurz. "Mas é claro que ele continua a ser uma figura chave na GPDA e na história da GPDA. Ficamos sempre contentes quando ele participa nos nossos debates". Portanto, se Vettel visitar a Fórmula 1 no futuro, ele pode contribuir ativamente com sua opinião.

Em princípio, não vai mudar muita coisa para a associação de pilotos. "O estatuto da GPDA prevê três directores. Durante a maior parte da história da GPDA, tivemos três directores, e isso está perfeitamente bem assim", continua Wurz.

E quando se trata de votar, não faz qualquer diferença. "Como cada membro tem um voto e o voto de um diretor é o mesmo que o de um membro, três ou quatro directores não têm qualquer influência no resultado."

