Alonso : "Schumacher était froid et gardait toujours ses distances

Dans le documentaire de DAZN "Fernando Revelado", Fernando Alonso donne un aperçu de sa carrière. Et celle-ci comprend bien sûr aussi Michael Schumacher, la rivalité avec la légende allemande de la Formule 1.

Alonso est entré dans la catégorie reine en 2001, et Schumacher avait déjà remporté trois titres de champion du monde avec Benetton et Ferrari. Avec les Rouges, une ère de domination venait de commencer.

Schumacher était pour Alonso "un rival, une rivalité, mais aussi une inspiration. Car, outre le fait qu'il était l'un des rivaux les plus féroces que j'ai jamais eus, ou le plus féroce que j'ai jamais eu, il ne faut pas oublier que chaque enfant a besoin d'un modèle", a déclaré Alonso.

Il a commencé à "observer Schumi, comment il se comporte, comment il réagit, comment il s'habille, comment il conduit. C'est une inspiration que l'on note dans son esprit et soudain, on se retrouve roue contre roue avec lui et on se bat chaque dimanche. C'était quelque chose de très spécial".

Alonso a des mots peu flatteurs à l'égard de sa relation avec Schumacher. "Il était très froid, gardait toujours ses distances et essayait toujours d'intimider. C'était un pilote avec lequel il était très difficile d'avoir une conversation", a déclaré Alonso.

L'Espagnol, qui sera toujours au volant de l'Aston Martin en 2024 à l'âge de 42 ans : "Quand vous arriviez pour le petit-déjeuner, il vous regardait toujours un peu bizarrement. On savait qu'il y avait une rivalité, mais il la prenait pour argent comptant". Les deux ont ainsi eu quelques altercations, sur la piste, mais aussi en dehors. Mais toujours "avec respect", souligne Alonso.