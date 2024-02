Alonso: Schumacher era freddo e si teneva sempre a distanza

Fernando Alonso e Michael Schumacher hanno dato vita a duelli leggendari in pista. Ma non solo. In un documentario, Alonso parla ora del suo vecchio rivale Schumacher.

Nel documentario di DAZN "Fernando Revelado", Fernando Alonso racconta la sua carriera. E questo include naturalmente Michael Schumacher, la rivalità con la leggenda della Formula 1 tedesca.

Alonso è entrato nella classe regina nel 2001, quando Schumacher aveva già vinto tre titoli mondiali con Benetton e Ferrari. Con le Rosse era appena iniziata un'era di dominio.

Per Alonso, Schumacher era "un rivale, una rivalità, ma anche un'ispirazione. Perché a parte il fatto che è stato uno dei rivali più duri che abbia mai avuto, o il più duro che abbia mai avuto, bisogna ricordare che ogni bambino ha bisogno di un modello di riferimento", ha detto Alonso.

Ha iniziato a guardare Schumi "per il modo in cui si comporta, per il modo in cui reagisce, per il modo in cui si veste, per il modo in cui guida. È un'ispirazione di cui prendi nota mentalmente e all'improvviso ti ritrovi ruota a ruota con lui a lottare ogni domenica. È stato qualcosa di molto speciale".

Alonso ha parole meno lusinghiere da dire sul suo rapporto con Schumacher. "Era molto freddo, ha sempre mantenuto le distanze e ha sempre cercato di intimidire. Era un pilota con cui era molto difficile avere una conversazione", ha detto Alonso.

Lo spagnolo, che sarà ancora in Aston Martin nel 2024 all'età di 42 anni: "Quando venivi a fare colazione, ti guardava sempre in modo strano. Sapevi che c'era una rivalità, ma lui la prendeva per buona". I due hanno avuto qualche discussione, sia in pista che fuori. Ma sempre "con rispetto", sottolinea Alonso.