Alonso: Schumacher era frio e mantinha sempre a distância

Fernando Alonso e Michael Schumacher travaram duelos lendários na pista. Mas não só. Num documentário, Alonso fala agora do seu antigo rival Schumacher.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

No documentário "Fernando Revelado", da DAZN, Fernando Alonso dá a conhecer a sua carreira. E isso inclui, naturalmente, Michael Schumacher, a rivalidade com a lenda alemã da Fórmula 1.

Alonso entrou na categoria rainha em 2001, altura em que Schumacher já tinha conquistado três títulos de campeão do mundo com a Benetton e a Ferrari. Uma era de domínio tinha acabado de começar com os Reds.

Para Alonso, Schumacher era "um rival, uma rivalidade, mas também uma inspiração. Porque, para além do facto de ele ter sido um dos rivais mais duros que já tive, ou o mais duro que já tive, é preciso lembrar que todas as crianças precisam de um modelo a seguir", disse Alonso.

Começou a observar Schumi "a forma como se comporta, a forma como reage, a forma como se veste, a forma como conduz. É uma inspiração que se toma nota mentalmente e, de repente, damos por nós a lutar roda a roda com ele todos os domingos. Foi algo muito especial".

Alonso tem palavras menos lisonjeiras a dizer sobre a sua relação com Schumacher. "Ele era muito frio, mantinha sempre a distância e tentava sempre intimidar. Era um piloto com quem era muito difícil ter uma conversa", disse Alonso.

O espanhol, que ainda estará no Aston Martin em 2024, aos 42 anos: "Quando vínhamos tomar o pequeno-almoço, ele olhava-nos sempre de uma forma um pouco estranha. Sabia-se que havia uma rivalidade, mas ele encarava-a com naturalidade". Os dois tiveram algumas discussões, dentro e fora da pista. Mas sempre "com respeito", sublinha Alonso